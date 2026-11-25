Ảnh tư liệu - minh họa: Lê Phước Ngọc/TTXVN

Ghi nhận của phóng viên, tại một số điểm trên các tuyến đường trung tâm của tỉnh như: Quang Trung, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Phan Bội Châu… nước mưa thoát không kịp, gây ngập cục bộ. Có nơi, nước ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, một số phương tiện chết máy. Nhiều người phải giảm tốc độ, tìm lộ trình di chuyển khác, tránh những khu vực ngập sâu để bảo đảm an toàn.

Mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ đúng thời điểm cuối giờ làm việc buổi chiều, học sinh tan trường, khiến việc lưu thông trên một số tuyến đường chật hẹp, có mật độ phương tiện đông như: Trương Định, Nguyễn Tự Tân, Phan Đình Phùng gặp nhiều khó khăn. Nhiều người dân tại hai phường trung tâm của tỉnh là Nghĩa Lộ, Cẩm Thành đã phản ánh đến nhóm dịch vụ công ích khu vực thành phố Quảng Ngãi (cũ) về tình trạng ngập lụt cục bộ giữa trung tâm, một số khu vực cống thoát nước dọc, ngang bị tắc nghẽn, không thu nước được.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi đã phát đi bản tin cảnh báo, mưa lớn trong thời gian ngắn có nguy cơ gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường thuộc các phường, xã: Cẩm Thành, Nghĩa Lộ, Trương Quang Trọng, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Trà Giang, Tịnh Khê, Nghĩa Giang, Tây Trà Bồng, Bình Sơn, Vạn Tường, Thọ Phong, Bình Minh, Bình Chương và Đông Sơn.

Thời gian có nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ tại khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi từ 17 giờ 30 phút đến 21 giờ ngày 25/11. Độ sâu ngập phổ biến từ 0,5-0,7 m, một số nơi có thể ngập sâu hơn. Tình trạng ngập lụt kết hợp với nước chảy xiết có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi dự báo, trong 24 giờ tới, khu vực các xã, phường phía Đông của tỉnh tiếp tục có mưa, lượng mưa có khả năng đạt thêm từ 60-120 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa lớn cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: cấp 1.