Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi

Ngày 8/10, trao đổi với phóng viên, ông Ung Đình Hiền - Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, mưa lớn liên tục khiến nhiều khu dân cư và tuyến đường trên địa bàn bị ngập cục bộ, chia cắt giao thông.

“Hiện địa phương đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp, điểm ngập sâu và vị trí có nguy cơ mất an toàn. Lực lượng chức năng được bố trí túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân, đồng thời chuẩn bị phương án di dời các hộ dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài”, ông Hiền nói.

Mưa lớn gây ngập tuyến đường bờ Tràng (thôn Phú Long, xã vạn tường, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó, tại tuyến đường vào khu dân cư Cà Ninh (thôn Thượng Hòa); khu dân cư 12, 13, (thôn Đông Lỗ) xuất hiện tình trạng ngập cục bộ, nước tràn vào nhà dân. Khu vực đường vào rừng dừa nước Cà Ninh (thôn Phú Long) cũng bị ngập, độ sâu từ 0,3-0,6 m.

Trước diễn biến thời tiết, lực lượng chức năng xã Vạn Tường đã có mặt tại các điểm ngập sâu, khoanh vùng, giăng dây và cắm biển cảnh báo, ngăn người dân đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời xây dựng phương án di dời người dân tại những vùng trũng thấp trong trường hợp mưa lớn tiếp diễn, gây ngập sâu.

UBND xã Vạn Tường khuyến cáo người dân không chủ quan, không cố tình điều khiển xe máy, ô tô hoặc đi bộ qua các khu vực đã được giăng dây cảnh báo, những đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết. Bên cạnh đó, yêu cầu người dân không tụ tập vớt cá, thả lưới, bắt cá hoặc bơi lội tại những khu vực nước ngập sâu, dòng chảy mạnh để tránh nguy cơ bị cuốn trôi, đuối nước.

Chính quyền xã Vạn Tường giăng dây cảnh báo, những đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết.

Người dân cần chủ động kê cao tài sản, kiểm tra hệ thống điện trong nhà để phòng ngừa sự cố do ngập nước; quản lý chặt trẻ em, không để trẻ chơi đùa, bơi lội gần khu vực ngập, kênh rạch, mương thoát nước.

Hiện lực lượng chức năng xã Vạn Tường duy trì túc trực 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 6 giờ, từ 4h - 10h ngày 8/10, khu vực phía đông tỉnh có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Lượng mưa tại Bình Tân, xã Đông Sơn đạt 159,2 mm; Châu Ổ, xã Bình Sơn 101 mm; Trà Thanh, xã Thanh Bồng 99,8 mm; Bình Khương, xã Bình Minh 92,6 mm; Bình Mỹ, xã Bình Chương 88,2 mm; Trà Khúc, xã Trương Quang Trọng 86,6 mm và Trà Hiệp, xã Thanh Bồng 84,8 mm…

Người dân thôn Đông Lỗ (xã Vạn Tường) khẩn trương di chuyển đồ đạc lên cao khi nước tràn vào nhà.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ, lũ quét trên các sông, suối và sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Vùng biển Quảng Ngãi, bao gồm đặc khu Lý Sơn, tiếp tục có mưa to và dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Gió Bắc - Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng cao từ 2-3m.