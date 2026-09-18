Mưa lớn gây ngập cục bộ đường Bùi Văn Hòa

(ĐN) - Trong cơn mưa lớn kéo dài từ khoảng 16h30 ngày 18-9, một đoạn đường Bùi Văn Hòa, khu vực chợ K8, phường Long Bình, thành phố Đồng Nai bị ngập, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nhiều phương tiện lưu thông qua đoạn đường Bùi Văn Hòa bị ngập nước tại khu vực chợ K8, phường Long Bình. Ảnh: Lê Duy

Theo ghi nhận, mưa lớn kéo dài khiến nước từ các khu vực lân cận dồn về trước chợ K8, đường Bùi Văn Hòa. Nước ngập một phần mặt đường, có thời điểm tràn lên bậc thềm của một số nhà dân hai bên đường.

Tại khu vực ngập, các phương tiện, nhất là xe máy, phải di chuyển chậm để tránh những vị trí nước sâu. Một số xe máy chạy qua đoạn ngập bị chết máy, người dân phải xuống xe dắt bộ. Theo người dân, đoạn đường này nằm ở vị trí thấp, trong khi hai phía đường có độ dốc đổ về nên khi xuất hiện mưa lớn kéo dài, nước dễ tập trung về khu vực chợ K8. Lượng nước tăng nhanh trong thời gian ngắn khiến khả năng thoát nước không đáp ứng kịp, dẫn đến tình trạng ngập cục bộ.

Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến hoạt động mua bán tại khu vực chợ. Người dân đến chợ và các hộ kinh doanh ven đường phải chủ động di chuyển phương tiện, kê dọn một số vật dụng để tránh nước tràn vào nhà.