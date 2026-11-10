Mưa lớn gây ngập cục bộ, cuốn trôi xe máy ở Đắk Lắk

Ngày 10/11, lãnh đạo UBND xã M’Đrắk (Đắk Lắk) xác nhận, mưa lớn trên địa bàn đã gây ngập cục bộ tại một số ngầm tràn, khu vực trũng thấp và cuốn trôi một xe máy của người dân.

Theo đó, khoảng 1h30 cùng ngày, tại khu vực cầu Buôn Phao cũ đang trong quá trình sửa chữa, một người dân di chuyển qua đã bị dòng nước cuốn trôi xe máy. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng tại các điểm xung yếu để bảo đảm an toàn cho người dân (Ảnh: N.H).

Mưa lớn cũng khiến một số ngầm tràn, vùng trũng trên địa bàn xã bị ngập. Riêng tại thôn 5, nước tràn vào nhà 5 hộ dân ở khu vực thấp trũng do hệ thống thoát nước không kịp tiêu thoát.

"Đến sáng nay, mưa đã giảm dần, nước đang rút tại các khu vực ngập cục bộ. Địa phương bố trí người tại các điểm xung yếu để bảo đảm an toàn cho người dân khi di chuyển qua", lãnh đạo UBND xã M’Đrắk thông tin.

Theo UBND xã M’Đrắk, ngay khi xảy ra mưa lớn, chi bộ, ban tự quản các thôn, buôn đã kiểm tra tình hình, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và vận động các hộ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Địa phương cũng cung cấp số điện thoại liên hệ để người dân kịp thời thông báo khi có tình huống khẩn cấp.

Mưa lớn khiến một số ngầm tràn, khu vực trũng thấp ở xã M’Đrắk bị ngập (Ảnh: N.H).

Chính quyền xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, thôn, buôn không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống thiên tai, đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.

Các lực lượng được yêu cầu theo dõi sát diễn biến mưa lũ, kịp thời phát cảnh báo; rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở để chủ động sơ tán người dân, không chờ đến khi nước dâng cao hoặc đường bị chia cắt.

Địa phương cũng tổ chức chốt chặn tại các cầu yếu, ngầm tràn và tuyến đường ngập sâu; duy trì trực ban 24/24h, sẵn sàng triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố.

Chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân: Trước nguy cơ mưa to đến rất to, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu. Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường, nhất là khu vực phía Đông tỉnh, phải trực tiếp chỉ huy tại địa bàn trọng điểm; rà soát điểm xung yếu, cảnh báo liên tục và sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Lực lượng chức năng lập chốt tại ngầm tràn, đoạn đường ngập sâu, sạt lở; không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn. Các địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm để ứng cứu tại chỗ; chủ hồ chứa theo dõi sát mưa lũ, vận hành đúng quy trình và cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du. Công tác trực ban phải được duy trì nghiêm túc đến hết đợt mưa lũ.