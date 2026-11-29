Một người phụ nữ vượt qua đoạn ngập sau trận mưa lớn ở tỉnh Trung Java, Indonesia. (Ảnh tư liệu: Tân Hoa xã)

Trong khi đó, do mưa lớn và nước lũ từ thượng nguồn, một đoạn đê ​​sông ở huyện Cilacap của tỉnh đã bị vỡ vào ngày hôm qua 28/11, gây ra lũ lụt nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà. Theo số liệu sơ bộ cho thấy hơn 1.000 cư dân địa phương bị ảnh hưởng.

Theo truyền thông Indonesia hôm nay đưa tin, các ban, sở, ngành địa phương hiện đang đẩy nhanh các hoạt động cứu hộ và cứu trợ những người gặp nạn.

Các đội tìm kiếm và cứu hộ ở huyện Banjarnegara tiếp tục tìm kiếm những người mất tích, trong khi các cơ quan cứu hộ ở Cilacap đã tạm thời đóng cửa đoạn đê ​​bị vỡ và khẩn cấp triển khai các bao cát đắp đê, chuẩn bị nguồn lương thực để bảo đảm cung cấp cho người dân bị ảnh hưởng.