Mưa lớn gây ảnh hưởng hơn 40 hộ dân xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc một số tuyến đường. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Bắc Hà)

Theo Ủy ban nhân dân xã Bắc Hà, mưa lớn đã ảnh hưởng đến 9 thôn, khiến 42 hộ dân bị thiệt hại. Đồng thời gây sạt lở một số vị trí, ngập cầu tràn đường 20/9, khu vực chợ trâu và cầu Tà Chải, khiến giao thông tại các vị trí này bị chia cắt. Ngoài ra, một số diện tích hoa màu của người dân cũng bị ngập úng, hư hại.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Bắc Hà cùng các cơ quan chức năng đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả; đồng thời tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, nắm bắt tình hình đời sống người dân để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Mưa lớn cục bộ gây ảnh hưởng đến nhà ở của hơn 40 hộ dân tại Bắc Hà. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Bắc Hà)

Ủy ban nhân dân xã Bắc Hà cũng ban hành Công văn số 1446/UBND ngày 7/11/2026, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng và trưởng các thôn khẩn trương kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, chia cắt giao thông; thống kê, đánh giá thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp, công trình hạ tầng và đời sống nhân dân.

Yêu cầu các lực lượng duy trì chế độ trực, chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, trong đó ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, kịp thời hỗ trợ di dời các hộ ở khu vực nguy hiểm; huy động lực lượng khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc.