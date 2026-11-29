Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, đến 16 giờ ngày 28-11, trên các tuyến đường bộ do đơn vị quản lý ghi nhận 5 vị trí đang bị tắc nghẽn do lũ, ngập lụt và nước dâng; ngoài ra, có một vị trí sạt lở taluy dương đã được thông xe một vệt.

Trên tuyến Quốc lộ 14H xuất hiện điểm ngập sâu.

Đáng chú ý, trên tuyến Quốc lộ 14H (địa phận xã Quế Phước), đoạn từ Km65+402 đến Km66+675 (khu vực cầu Khe Rinh - cầu Khe Ré), nước ngập sâu từ 1-1,5m, khiến phương tiện không thể lưu thông. Đơn vị quản lý đã tổ chức rào chắn, đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, không cố vượt qua cầu cùng các điểm ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động lựa chọn lộ trình thay thế để bảo đảm an toàn.

Tại tuyến ĐT.615, nước ngập tại 3 vị trí gồm Km0+200, đoạn Km7+800 - Km8+000 và cầu Sơn (Km43+727), thuộc phường Bàn Thạch, gây khó khăn cho việc đi lại. Trên tuyến ĐT.615B, khu vực ngầm Sông Tum (Km15+800) và cầu tràn thủy điện Sông Tranh 3 (cầu Tiên Phước, Km17+729), thuộc địa bàn các xã Lãnh Ngọc và Phước Trà, cũng bị ngập sâu từ 1-1,5m. Các đơn vị đã triển khai rào chắn, cấm phương tiện qua lại và đặt biển cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm.

Các đơn vị tập trung rào chắn, kiểm tra các khu vực bị ngập sâu.

Trong khi đó, tại Quốc lộ 40B, đoạn từ Km34+390 đến Km54+540 đang triển khai dự án Liên kết vùng miền Trung, mặt đường sình lầy, hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các đơn vị quản lý thường xuyên theo dõi, phối hợp đảm bảo giao thông và báo cáo Sở Xây dựng chỉ đạo xử lý. Một điểm sạt lở taluy dương tại Km120+750, thuộc xã Trà Linh, khiến đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương hót dọn, bước đầu đã thông xe một vệt để duy trì lưu thông trên tuyến.

Trong khi đó, đoạn Km4+750 - Km5+500 (đoạn thi công cầu Nghĩa Tự, phường Điện Bàn Đông), mặt đường phát sinh sình lún, ổ gà khiến phương tiện lưu thông chậm Hiện tại trên tuyến đang mưa lớn, đơn vị sẽ vá sửa khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

Người dân chủ động vá đường để lưu thông.

Sở Xây dựng cho biết, các tuyến đường còn lại cơ bản lưu thông bình thường. Tuy nhiên, do mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, một số vị trí trên Quốc lộ 40B, Quốc lộ 24C và các tuyến đường khác có nguy cơ tiếp tục sạt lở, ngập lụt. Các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đang được yêu cầu theo dõi, xử lý đất đá tràn lấp và cập nhật tình hình thiệt hại.

Trước diễn biến trên, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố tại Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 27-11-2026; chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Đồng thời, tập trung khắc phục thiệt hại, xử lý các điểm ùn tắc, đảm bảo giao thông theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Đoạn Km4+750 - Km5+500 hư hỏng nặng.

Liên quan đến tình hình thủy văn, từ 14 giờ ngày 28-11, hồ thủy điện Sông Tranh 2 chuyển sang chế độ vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, ban hành kèm Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 6-11-2026 của Thủ tướng Chính phủ. Theo thông báo của Công ty Thủy điện Sông Tranh, lưu lượng điều tiết qua tràn dự kiến từ 70-1.500 m³/s, tùy thuộc lượng nước về hồ. Tại thời điểm 13 giờ ngày 28-11, mực nước hồ ở cao trình 172m; lưu lượng nước về hồ đạt 1.456 m³/s, lưu lượng qua tổ máy 202 m³/s và lưu lượng qua tràn 1.249 m³/s.

Trong bối cảnh mưa lớn vẫn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở và phát sinh các điểm chia cắt giao thông còn hiện hữu. Các địa phương vùng hạ du cần chủ động theo dõi thông tin vận hành hồ chứa, diễn biến mực nước trên sông để kịp thời triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.