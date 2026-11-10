Mưa lớn gần 800mm ở đỉnh Bạch Mã, cảnh báo lũ quét và sạt lở tại 8 tỉnh, thành phố

Chiều tối 10/11, dự báo viên Ngọc Linh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, đêm 9/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to.

Tính đến thời điểm chiều tối nay (10/11), lượng mưa đo được tại đỉnh Bạch Mã (TP Huế) là 780mm; trạm Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) ghi nhận 460mm.

Miền Trung tiếp tục mưa rất to, có nơi ghi nhận lượng mưa gần 800mm. Ảnh minh hoạ

Theo dự báo, mưa lớn còn tiếp tục kéo dài đến hết ngày 11/11. Tuy nhiên, phạm vi mưa lớn sẽ thu hẹp, tập trung chủ yếu ở khu vực từ TP Huế trở vào TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa. Lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi lên tới 350mm.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng nâng mức cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn lên cấp 2 tại TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Từ ngày 12/11, mưa tại các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Theo số liệu của cơ quan khí tượng, trong 24 giờ qua (từ 18h ngày 9/11 đến 18h ngày 10/11), khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiều điểm ghi nhận lượng mưa lớn như: Kỳ Trinh (Hà Tĩnh) 268,4mm; Đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 436mm; Nam Đông (TP Huế) 648mm; Trà Leng (TP Đà Nẵng) 435,2mm; Sơn Long (Quảng Ngãi) 326,4mm; Canh Liên (Gia Lai) 252,4mm; Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 488,8mm và Khánh Bình (Khánh Hòa) 255,3mm.

Kết quả mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh, thành phố nói trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Điều này làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Dự báo trong 6 giờ tới, các địa phương vẫn tiếp tục có mưa; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc 8 tỉnh, thành phố gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.