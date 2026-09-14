Mưa lớn, gần 2.700 người ở 5 bản vùng cao Nghệ An bị chia cắt

Chiều 14/9, ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái (Nghệ An) cho biết, mưa lớn trong hai ngày qua khiến nước từ thượng nguồn đổ về, làm khe Chà Lạp dâng cao. Nước lũ tràn qua các tuyến đường công vụ tại khu vực đang thi công 3 cầu cứng trên tuyến đường vào các bản Xốp Nặm, Phồng, Văng Môn, Huồi Sơn và Phá Lỏm.

Mưa lớn khiến nước khe Chà Lạp dâng cao, nhấn chìm tuyến đường công vụ đang phục vụ thi công cầu. Ảnh: D. Khánh.

Giao thông từ 5 bản ra bên ngoài bị chia cắt. Việc đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa và sản xuất của người dân bị ảnh hưởng. "Chỉ cần mưa lớn, nước khe Chà Lạp dâng cao là các tuyến đường bị ngập, người dân không thể qua lại", ông Khánh nói.

Theo ông Khánh, địa phương đang rất mong 3 cây cầu cứng sớm hoàn thành để giải quyết tình trạng chia cắt, bảo đảm việc đi lại lâu dài cho người dân. Ba cây cầu đang được xây dựng nhằm thay thế những vị trí qua khe, suối thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Trong thời gian công trình chưa hoàn thành, đơn vị thi công bố trí các tuyến đường công vụ để người dân qua lại. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Nước khe Chà Lạp dâng cao gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng việc đi lại của gần 2.700 người dân ở 5 bản. Ảnh: D. Khánh.

Mỗi khi mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về, những tuyến đường này nhanh chóng bị ngập. Khi đó, người dân ở các bản phía trong không thể qua lại, giao thông bị gián đoạn. Tình trạng này khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là trong những đợt mưa lớn kéo dài.

Theo lãnh đạo xã Tam Thái, quá trình thi công 3 cây cầu hiện cũng gặp khó khăn về nguồn vật liệu. Đất phục vụ đắp mố cầu phải vận chuyển từ mỏ ở khu vực huyện Anh Sơn cũ, cách xa công trình, làm tăng thời gian vận chuyển và phát sinh thêm chi phí.

Cùng với đó, mưa lớn kéo dài và lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều cũng ảnh hưởng đến việc thi công, đồng thời gây khó khăn cho việc duy trì các tuyến đường công vụ.

Trước tình trạng giao thông bị chia cắt, Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An phối hợp chính quyền xã Tam Thái bố trí lực lượng trực gác tại các vị trí ngập sâu, cảnh báo người dân không qua lại khi nước dâng cao. Đơn vị cũng yêu cầu nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời điểm nước rút để khắc phục những vị trí bị ảnh hưởng, sớm khôi phục giao thông trên các tuyến đường công vụ.

Lãnh đạo xã Tam Thái cho rằng, cần có phương án phù hợp về nguồn vật liệu phục vụ công trình, vừa bảo đảm các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, vừa tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng 3 cây cầu.

Trước mắt, địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng cảnh báo tại các điểm xung yếu và khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đi qua đường công vụ khi nước khe Chà Lạp dâng cao. Về lâu dài, người dân ở 5 bản vẫn đang chờ những cây cầu hoàn thành để không còn cảnh cứ mưa lớn lại bị chia cắt.