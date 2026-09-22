Mưa lớn đúng giờ tan tầm, giao thông TP. Hồ Chí Minh ùn ứ

Mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại thành phố Hồ Chí Minh lúc 17 giờ chiều 22/9. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Chiều đến tối 22/9, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại TP. Hồ Chí Minh, có thời điểm trút xuống trắng trời, khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ, giao thông ùn ứ và việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là trong giờ tan tầm.

Từ khoảng 17 giờ, mưa lớn bắt đầu xuất hiện tại nhiều khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Trên các tuyến Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, qua các phường Chợ Lớn, Chợ Quán, Vườn Lài... mưa nặng hạt khiến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị hạn chế, dòng xe di chuyển chậm.

Tại khu vực Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Xô Viết Nghệ Tĩnh và đoạn qua cầu Sài Gòn, lượng phương tiện tăng cao đúng thời điểm tan tầm, kết hợp mưa lớn khiến giao thông gặp nhiều trở ngại. Trên đại lộ Võ Nguyên Giáp theo hướng về khu vực thành phố Thủ Đức cũ, dòng xe nối dài, nhiều người đi xe máy phải giảm tốc độ, mặc áo mưa và di chuyển thận trọng.

Ghi nhận tại đại lộ Võ Nguyên Giáp, mưa lớn kéo dài cùng lượng phương tiện đông khiến việc di chuyển của người dân mất nhiều thời gian hơn thường lệ. Một số người đi xe máy phải dừng lại trú mưa trong thời gian ngắn, sau đó tiếp tục hành trình khi mưa giảm.

Chị Nguyễn Thùy Duyên, nhà ở phường Long Trường, cách công ty ở phường Xuân Hòa 20 km, đang di chuyển trên đại lộ Võ Nguyên Giáp cho biết: “Đi xe máy trong thời tiết mưa to gió lớn thế này làm mặt đường trơn và tầm nhìn hạn chế khá khó khăn, tôi phải di chuyển chậm để bảo đảm an toàn. Tình hình này mưa còn kéo dài chắc phải muộn lắm mới về tới nhà được”.

Mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại TP. Hồ Chí Minh, kèm theo sấm sét chiều tối 22/9/2026. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Tại một số khu vực khác, nước mưa dâng nhanh trên mặt đường. Các tuyến Quốc lộ 1K, Nguyễn Duy Trinh, Hiệp Bình, Quốc Hương, Kha Vạn Cân... ghi nhận tình trạng ngập cục bộ, ảnh hưởng đến lưu thông.

Trước đó, theo số liệu quan trắc được công bố, từ 13 giờ ngày 21/9 đến 13 giờ ngày 22/9, nhiều khu vực tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận lượng mưa lớn, trong đó Nhà Bè 131,6 mm, Cát Lái 112,6 mm, Cần Giờ 109,8 mm, Tam Thôn Hiệp 107,8 mm, Bình Chánh 70 mm và Thủ Đức 40 mm.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và định vị sét, vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh, gây mưa rào kèm dông, sét tại nhiều khu vực TP. Hồ Chí Minh và địa bàn lân cận.

Trong khoảng 3 giờ tiếp theo, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông tại nhiều phường, xã. Lượng mưa phổ biến 8-40 mm, có nơi trên 50 mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp và trên các tuyến đường đô thị.

Cơ quan khí tượng nhận định hình thế gây mưa hiện nay liên quan đến dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ hoạt động mạnh, trong khi gió mùa Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình. Vùng hội tụ trên biển có xu hướng di chuyển về phía đất liền Nam Bộ, tạo điều kiện duy trì mưa dông. Dự báo mưa lớn tại Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Một số bản tin dự báo cho biết đợt mưa diện rộng có thể kéo dài đến khoảng 24-25/9, với nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập úng tại các khu vực thấp trũng.

Trong điều kiện mưa lớn xuất hiện vào các khung giờ cao điểm, giao thông trên nhiều tuyến đường của TP. Hồ Chí Minh có thể tiếp tục bị ảnh hưởng. Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua các khu vực đang ngập sâu; đồng thời đề phòng sét, lốc và gió giật mạnh trong thời gian xảy ra dông.