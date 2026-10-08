Mưa lớn đúng giờ tan ca, nhiều tuyến đường ở Đồng Nai ngập sâu

Mưa lớn chiều 8-10 khiến đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trấn Biên, TP Đồng Nai bị ngập sâu

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, mưa lớn bắt đầu từ khoảng 16 giờ và kéo dài, khiến nhiều tuyến đường tại khu vực Biên Hòa nhanh chóng xuất hiện tình trạng ngập nước.

Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai cũng ngập nặng

Tại đường Đồng Khởi, mưa lớn gây ngập mặt đường, các phương tiện lưu thông khó khăn. Trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn khu vực Đội PCCC, mặt đường cũng ngập nước, việc đi lại gặp nhiều trở ngại.

Tại đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn qua khu vực Trường Nguyễn Du, mưa lớn, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm.

Mưa lớn đúng lúc tan tầm, các phương tiện di chuyển khó khăn

Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai khuyến cáo người dân khi lưu thông qua các khu vực ngập nước cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tăng cường quan sát, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Nước đổ cuồn cuộn ra đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai chiều 8-10. Thực hiện: PHÚ NGÂN

Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, từ ngày 8 đến 9-10, khu vực TP Đồng Nai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-80mm, có nơi trên 80mm. Đợt mưa còn khả năng kéo dài đến ngày 10-10, người dân cần đề phòng ngập cục bộ tại các khu vực trũng thấp, đô thị, ven sông và kênh rạch.