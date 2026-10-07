Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 7/10, từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa ghi nhận từ 7h đến 15h ngày 7/10 tại một số khu vực đã vượt 70mm. Trong đó, Hương Phú (TP Huế) 101,2mm; Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) 88,2mm; Bình Trị (Quảng Ngãi) 70,8mm.

Mưa lớn dồn dập ở miền Trung, nhiều nơi có nguy cơ ngập sâu. Ảnh minh hoạ

Dự báo từ chiều tối 7/10 đến đêm 8/10, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Tại phía Đông Quảng Ngãi, mưa to tiếp diễn, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Từ ngày 9/10, mưa lớn tại các khu vực này có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, đô thị; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Không chỉ khu vực Trung Trung Bộ, mưa lớn cũng mở rộng ra các tỉnh phía Bắc miền Trung. Từ gần sáng 8/10 đến ngày 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Trong ngày 9/10, từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Ngoài ra, trong đêm 7/10 và ngày 8/10, phía Tây Quảng Ngãi, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm, tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Theo dự báo, đợt mưa lớn còn tiếp diễn tại khu vực Bắc Trung Bộ trong những ngày tới. Đêm 9/10 và ngày 10/10, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ ngày 11/10, mưa lớn tại khu vực này có xu hướng giảm.