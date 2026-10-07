Mưa lớn dồn dập, nhiều tuyến đường ở TP Đồng Nai bị ngập nặng

Cơn mưa lớn kéo dài từ hơn 17h đến tối 7/10 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Đồng Nai ngập nước. Nước dồn nhanh tại một số khu vực, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân, đặc biệt vào cuối giờ chiều, khi lượng phương tiện lưu thông tăng cao.

Mưa lớn gây ngập nặng trên đường Đồng Khởi.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các tuyến đường Đồng Khởi, Bùi Trọng Nghĩa, Hoàng Văn Bổn và quốc lộ 1A, một số đoạn bị ngập nặng. Nước phủ trên mặt đường khiến các phương tiện phải giảm tốc độ, di chuyển thận trọng.

Trong điều kiện mưa lớn, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị hạn chế, trong khi mặt đường ngập nước làm việc lưu thông càng thêm khó khăn.

Đặc biệt trong cơn mưa một số lượng đá to như cườm tay theo dòng nước tràn xuống mặt đường QL1 trước khu vực bệnh viện nhi Đồng Đồng Nai khiến nhiều người dân bị vấp ngã.

Người dân di chuyển khó khăn qua điểm ngập.

Tình trạng ngập cũng xuất hiện tại nhiều khu vực dân cư và các tuyến đường nội bộ ở phường Tam Hiệp, Tân Triều, Hố Nai, Trảng Dài, Long Bình… Nước từ các khu vực xung quanh dồn về khiến một số vị trí thấp trũng nhanh chóng bị ngập.

Chị Phan Thị Thơm, ngụ phường Trảng Dài cho biết mưa bắt đầu từ cuối buổi chiều và kéo dài khiến nước dâng nhanh. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là vào thời điểm tan tầm khi lượng phương tiện trên đường tăng cao.

Đá tràn ra đường khiến người dân té ngã.

Anh Hoàng Thế Hiếu, ngụ phường Trảng Dài, cho hay nước dâng nhanh trên đường Đồng Khởi. Tại một số đoạn, sóng nước do các phương tiện lưu thông tạo ra khiến việc di chuyển càng khó khăn.

Video: Mưa lớn gây ngập nặng nhiều khu vực.

Nhiều người phải tấp xe vào lề đường hoặc chờ nước giảm mới tiếp tục hành trình về nhà. “Mong sớm xử lý triệt để tình trạng ngập khúc ngã ba Trảng Dài kéo về hướng trạm thu phí”, anh Hiếu chia sẻ.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Mưa vẫn lớn và người dân gặp khó khăn đi qua chỗ đá to như cườm tay tràn ra đường.

Xe lần lượt đi qua khu vực ngập.

Một số khu vực đường bị hõm, trơ đá.

Rất nhiều người dân bị ngã nhoài trên QL1.

Đá tràn ra đường khiến việc đi lại khó khăn, mất ATGT.

Xe và người bị trầy xước do qua chỗ đá tràn ra QL1.