Mưa lớn dồn dập, Huế tăng xả điều tiết 2 hồ thủy điện

Sáng 10/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế ra lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin, với mức tăng dần từ khoảng 300-1.000m³/s nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng từ 7h ngày 10/11. Việc điều chỉnh vận hành sẽ căn cứ tình hình lưu lượng nước thực tế đến hồ.

Theo lệnh vận hành, lúc 2h ngày 10/11, mực nước hồ chứa thủy điện Hương Điền ở mức +56,41m, thấp hơn mực nước dâng bình thường (+58m). Lưu lượng nước đến hồ đạt 2.367m³/s, trong khi lưu lượng về hạ du là 178m³/s.

Hồ chứa thủy điện Hương Điền (TP Huế) trong một lần điều tiết nước về hạ du. (Ảnh tư liệu)

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự ra lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200-800 m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian tăng dần lưu lượng lúc 10h ngày 10/11.

Theo lệnh vận hành, mực nước hồ chứa thủy điện Bình Điền lúc 5h, ngày 10/11 ở mức +79,21m (mực nước dâng bình thường +85m), lưu lượng đến hồ 1.732 m3/s, lưu lượng về hạ du 62 m3/s.

Cơ quan chức năng yêu cầu các xã, phường thuộc hạ du 2 hồ chứa thủy điện nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, hói (trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền), thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Theo bản tin dự báo phát lúc 3h30 ngày 10/11 của Đài khí tượng Thủy văn TP Huế, tại thành phố vùng đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to, vùng núi có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ 3h ngày 9/11 đến 3h ngày 10/11 vùng đồng bằng phổ biến từ 35-100mm, vùng núi từ 100-400mm, có nơi cao hơn như A Lưới 474.4mm, Hồng Trung 545.8mm, Hương Phú 698.4mm.

Mưa lớn gây ngập cục bộ đoạn đường Hồ Chí Minh qua xã A Lưới 2 đêm 9/11. (Ảnh: Thái Liêng)

Dự báo, từ sáng 10/11 đến sáng 12/11, TP Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24-48 giờ tới phổ biến 170-350mm, có nơi trên 500mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ thuộc các phường/ xã A Lưới 1-5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Chân Mây- Lăng Cô...

Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Ngoài ra mưa lớn cũng có nguy cơ cao gây ra ngập, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông; ngập úng đô thị ở khu vực trung tâm thành phố và những nơi có hệ thống thoát nước kém.

Trước đó, từ chiều 8/11, hồ Tả Trạch bắt đầu điều tiết nước về hạ du sông Hương với tổng lưu lượng dự kiến 190-230 m3/s, gồm 110-150 m3/s qua cống xả sâu và 80 m3/s qua nhà máy thủy điện.

Trong khi đó, hồ thủy điện A Lưới dự kiến tăng dần lưu lượng xả qua tràn từ 10h ngày 9/11, có thể đạt 900 m3/s. Hồ thủy điện A Lin B1 cũng tăng lưu lượng xả từ 8h cùng ngày, lưu lượng có thể đạt 500 m3/s.

Các hồ được yêu cầu điều tiết tăng dần lưu lượng, tránh xả đột biến, đồng thời bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trong suốt đợt mưa lũ.

Nước tại hầu hết các sông ở Quảng Trị đang xuống chậm Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 5h ngày 10/11, lũ thượng lưu trên các sông đang xuống chậm và ở mức xấp xỉ BĐ2, riêng sông Gianh tại Đồng Tâm dưới BĐ1. Hạ lưu sông Kiến Giang tại Lệ Thủy đang lên chậm và ở mức trên BĐ2. Hạ lưu sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn đang lên ở mức trên BĐ1. Trên Sông Hiếu tại Đông Hà dao động ở mức BĐ2; trên Sông Gianh tại Mai Hóa đã đạt đỉnh 2.60m, dưới BĐ1 (0h/10/11) và đang xuống; sông Bến Hải tại Hiền Lương đạt đỉnh 1.77m dưới BĐ2 0.03 m(02h/10/11) hiện tại lũ đang xuống và dao động ở mức dưới BĐ2. Trong 6 giờ tới, lũ thượng lưu trên các sông tiếp tục xuống, lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy và Sông Hiếu tại Đông Hà có khả năng đạt đỉnh ở mức trên BĐ2; sông Bến Hải tại Hiền Lương tiếp tục xuống. Lũ hạ lưu sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn tiếp tục lên. 6-12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn đạt đỉnh ở mức trên BĐ2. Do mưa lớn, mực nước dâng cao gây chia cắt giao thông tại các ngầm tràn ở khu vực miền núi; ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu đô thị. Riêng xã Đakrông có 6 điểm ngầm tràn ngập từ 2-2,5m (Tràn Ly Tôn (km28), thôn Ly Tôn; Cầu tràn Chân Rò, thôn Chân Rò; Tràn Đá Đỏ và Tràn Tà Rẹc, thôn Pa Nang; Tràn Làng Cát, thôn Làng Cát; Tràn Tà Lêng, thôn Xa Lăng).