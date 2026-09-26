Mưa lớn dồn dập, Bangkok đối mặt ngập lụt trên diện rộng

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt ngày 26-9 tuyên bố thủ đô Thái Lan là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập trên diện rộng. Cơ quan khí tượng cảnh báo giông và mưa lớn có thể tiếp diễn trong cuối tuần.

Người dân lội qua tuyến phố ngập nước trong mưa lớn tại Bangkok, Thái Lan, ngày 26-9. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, Bangkok ghi nhận lượng mưa gần 300 mm, kéo dài suốt 48 giờ. Nhiều tuyến đường lớn chìm trong nước, một số ô tô bị ngập một phần, trong khi tại nhiều khu vực, người dân phải lội qua dòng nước cao tới ngang thắt lưng.

Reuters dẫn lời Thống đốc Chadchart Sittipunt cho biết tình trạng ngập lụt đang đe dọa an toàn của người dân và có thể gây thiệt hại đối với tài sản công cũng như tư nhân. Theo ông, các khu vực gần hệ thống kênh đào đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trước tình hình này, chính phủ Thái Lan đã phát đi cảnh báo khẩn, đề nghị người dân sống gần các kênh đào di chuyển đồ đạc lên vị trí cao hơn. Chính quyền Bangkok cũng khuyến cáo hạn chế đi lại nếu không cần thiết, đặc biệt tại những khu vực nước dâng cao.

Quân đội Thái Lan đang thiết lập các điểm trú ẩn, bếp dã chiến và triển khai hoạt động cứu trợ. Một số trường học cũng được chính quyền thành phố sử dụng làm nơi lưu trú tạm thời cho người phải sơ tán.

Mưa lớn khiến nhiều người đổ tới siêu thị mua thực phẩm và nhu yếu phẩm dự trữ. Sansuk Laowatcharakul, 19 tuổi, nói với Reuters rằng cô lo lắng vì chưa kịp chuẩn bị đồ ăn và đây là lần đầu phải một mình đối mặt với tình huống như vậy khi bố mẹ không ở bên.

Suppakarn Julavijitphong, một cư dân Bangkok, nói với Reuters khi mang hành lý rời khu chung cư bị nước bao quanh rằng trước khi cảnh báo được ban hành, anh chưa nghĩ tình hình nghiêm trọng đến mức phải tính đến việc rời đi.

Video ghi lại cảnh người dân lội qua đường phố ngập sâu trong mưa lớn tại Bangkok, Thái Lan, ngày 26-9. Nguồn: Reuters

Sân bay quốc tế Suvarnabhumi vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, cơ quan du lịch Thái Lan khuyến cáo hành khách dành thêm khoảng hai đến ba giờ cho việc di chuyển do tình trạng ngập có thể làm chậm hành trình tới sân bay.

Đợt mưa lớn lần này xảy ra chưa đầy một năm sau trận lũ nghiêm trọng tại miền Nam Thái Lan hồi tháng 11-2025. Theo Reuters, thiên tai khi đó khiến ít nhất 145 người thiệt mạng và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại.

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