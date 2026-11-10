Mưa lớn dồn dập, 2 hồ thủy điện ở Huế tăng xả tràn

Ngày 10/11, thông tin từ Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế cho biết, từ 19h ngày 8/11 đến 7h ngày 10/11, lượng mưa đo được vùng đồng bằng phổ biến từ 70-150mm, vùng núi từ 300-500mm, có nơi cao hơn như đỉnh Bạch Mã 760mm; Khe Tre 608mm; A Lưới 597mm; Tà Lương 595mm.

Dự báo từ sáng 10/11 đến sáng 12/11, TP Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa trong 24 - 48 giờ tới phổ biến 170-350mm, có nơi trên 500mm.

Thủy điện Hương Điền được yêu cầu điều tiết nước về hạ du với lưu lượng tăng dần từ 300 - 1.000m3/s.

Để ứng phó mưa lớn và đảm bảo dung tích phòng lũ, ngày 10/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã ban hành lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ); điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền (thượng nguồn sông Hương).

Theo đó, từ 10h ngày 10/11, hồ chứa thủy điện Bình Điền điều tiết qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200 - 800m3/s; điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Đối với hồ thủy điện Hương Điền, từ 7h cùng ngày, hồ điều tiết qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 300 - 1.000m3/s, trong đó qua tua bin với lưu lượng 178m3/s.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở các xã A Lưới, TP Huế bị ngập cục bộ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu chủ hồ chứa thủy điện Hương Điền, Bình Điền thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước trên sông Bồ, sông Hương để phòng tránh ngập lụt cho vùng hạ du.

Đồng thời, yêu cầu UBND xã, phường thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền, Bình Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói, trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền.

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