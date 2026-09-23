Mưa lớn diện rộng tiếp tục diễn biến phức tạp ở miền Trung và Nam Bộ

Theo dự báo, đêm qua và sáng nay (23/9), khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/9 đến 7h ngày 23/9 tại một số nơi đã vượt 90mm. Trong đó, Hồ Ông Tới (Quảng Ngãi) 99,6mm, Quy Nhơn (Gia Lai) 111mm, Hòa Thịnh (Đắk Lắk) 124mm và Phan Thiết (Lâm Đồng) 108mm.

Ảnh minh họa

Nhiều nơi có thể mưa trên 200mm

Trong ngày và đêm 23/9, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Tại Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ, mưa vừa, mưa to và dông cũng xuất hiện với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Sang ngày và đêm 24/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Trong ngày 24/9, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Đến đêm, mưa có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo một số khu vực có khả năng xuất hiện mưa với cường độ trên 100mm trong 3 giờ.

Cảnh giác ngập úng, lũ quét và sạt lở đất

Ngoài các khu vực mưa lớn, trong ngày và đêm 23/9, phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Bắc Trung Bộ và phía Bắc Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Đáng lưu ý, trong những trận mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo ngày và đêm 25/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 120mm. TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc. Người dân tại những khu vực có địa hình thấp trũng, ven sông suối hoặc vùng núi cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và cảnh báo của cơ quan chức năng.