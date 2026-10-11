Mưa lớn diện rộng tại nhiều khu vực trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 11/10, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 11/10 có nơi trên 150 mm như các trạm: Trà Giáp (TP Đà Nẵng) 193,2 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 207,8 mm...

Dự báo, từ chiều tối 11/10 đến ngày 12/10, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20 – 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm.

Mưa dông diễn ra tại nhiều khu vực. Ảnh: TTXVN

Chiều tối và đêm 11/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10 – 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Các chuyên gia dự báo, trong tuần tới, thời tiết chủ đạo tại Bắc Bộ là đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng từ khoảng ngày 16 - 18/10 có khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Thủ đô Hà Nội tuần tới chủ yếu là có mây, không mưa nhiệt độ dao động từ 25 - 32 độ C. Đến 2 ngày cuối tuần là thứ 7 và chủ nhật, trời có mưa rào, nhiệt độ giảm 1 - 2 độ C so với những ngày trong tuần.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vài nơi, riêng từ ngày 16 - 20/10 khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực từ Quảng Trị đến Thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

TP Hồ Chí Minh trong tuần có những ngày có mây, có mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động từ 25 - 33 độ C.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ từ ngày 13 - 16/10 chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các chuyên gia nhận định, trong tháng 10, Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C, có nơi cao hơn.

Tổng lượng mưa tại khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 5 - 20% so với trung bình nhiều năm, các khu vực còn lại của Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 20-40%; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tổng lượng mưa thấp hơn 5-20%so với cùng kỳ.

Trong tháng 10, mưa lớn diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện và tập trung nhiều hơn ở khu vực Trung Bộ. Cùng với đó, không khí lạnh tiếp tục xảy ra và có khả năng ảnh hưởng đến các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Dự báo, từ nay cho đến hết năm 2026, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh. Bão/áp thấp nhiệt đới sẽ ít hơn trung bình nhiều năm, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 4-6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 1-3 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Sang tháng 11, mưa có xu hướng xảy ra ít hơn so với trung bình nhiều năm và tập trung chủ yếu ở khu vực từ Hà Tĩnh – TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ.