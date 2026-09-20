Mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ, Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 20/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20–40 mm, có nơi trên 100 mm; thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Trong khi đó, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, các nơi khác thuộc duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào, rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 15–30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm, tập trung vào chiều và tối.

Nước bủa vây, gây ngập nặng và tạm thời cô lập nhà dân. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Đêm 19 và sáng sớm 20/9, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ xuất hiện mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19/9 đến 3 giờ ngày 20/9 tại một số nơi vượt 50 mm, như Cẩm Yên (Hà Tĩnh) 57 mm, Gia Vòng (Quảng Trị) 57,4 mm và khu vực hồ chứa nước Phú Bài (thành phố Huế) 67,2 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng; đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn còn có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại khu vực đồi núi, sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được xác định ở cấp 1.

Trên biển, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11–14 độ Vĩ Bắc tiếp tục gây thời tiết xấu tại nhiều khu vực. Trong ngày và đêm 20/9, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông, các vùng biển trên có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7–8 và sóng biển cao trên 2 m. Tàu thuyền hoạt động trên biển có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, gây mất an toàn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu và hạn chế di chuyển qua ngầm, tràn khi xuất hiện mưa lớn. Các phương tiện hoạt động trên biển cần thường xuyên cập nhật thông tin, duy trì liên lạc và chủ động tìm nơi tránh trú an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, phía Bắc có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.