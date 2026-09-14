Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cảnh báo lũ quét. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 14/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 14/9 cục bộ có nơi trên 120 mm như các trạm: Thái Phương (Hưng Yên) 166,6 mm, Khánh Thành (Ninh Bình) 150,6 mm, Định Hòa (Thanh Hóa) 129,8 mm, Nông Trường 15 (Nghệ An) 148,4 mm…

Dự báo, từ chiều tối 14/9 đến ngày 16/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Ninh, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100 – 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm; riêng khu vực Hưng Yên, Ninh Bình, phía Nam Phú Thọ và Thanh Hóa lượng mưa phổ biến từ 200 – 400 mm, cục bộ có nơi trên 550 mm.

Khu vực Lạng Sơn, Bắc Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai và tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80 – 170 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm/3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các chuyên gia cảnh báo, từ đêm 16/9 mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm dần. Do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1; riêng khu vực phía Nam Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa cấp 2.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trên biển, đặc khu Cô Tô có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; đặc khu Bạch Long Vỹ có gió giật cấp 7; đảo Hòn Dấu có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; ở Vịnh Bắc Bộ, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dự báo, đêm 14/9 và sáng 15/9, Bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 -8, biển động.

Ngoài ra, đêm 14/9 và ngày 15/9, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ phía Nam Quảng Trị đến TP Huế và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2 m.

Cảnh báo, từ trưa chiều ngày 15/9, gió trên vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.