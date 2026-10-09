Mưa lớn diện rộng, nhiều sông từ Hà Tĩnh đến Huế có khả năng xuất hiện lũ

Cảnh báo lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và mưa lớn ở Trung Bộ. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ chiều tối 9/10 đến 10/10, trên các sông từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh khả năng lên mức báo động 1, trên các sông ở Quảng Trị và thành phố Huế lên mức báo động 1- báo động 2, có sông trên báo động 2.

Cũng trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài sẽ biến đổi chậm và dao động ở dưới mức báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế; ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận.

"Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1", Phó Trưởng phòng Dự báo thủy văn Nguyễn Tiến Kiên lưu ý.

Hiện nay, mực nước trên các sông ở Quảng Trị đang lên, trong đó, mực nước trên sông Kiến Giang, sông Bến Hải lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, thành ph Huế có dao động và đang ở dưới mức báo động 1. Lúc 13h ngày 9/10, mực nước trên một số sông cụ thể như sau: sông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang 8,93m, trên báo động 1 là 0,93m; tại trạm Lệ Thủy là 1,32m, trên báo động 1 là 0,12m; sông Bến Hải tại trạm Hiền Lương là 1,02m, trên báo động 1 là 0,02m.

Mực nước trên sông Đồng Nai (thành ph Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang biến đổi chậm và dao động ở dưới mức báo động 2. Lúc 13h ngày 9/10, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,43m, dưới báo động 2 là 0,07m.

Đối với diễn biến mưa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 9/10 đến ngày 10/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Từ chiều tối 9/10 đến đêm 10/10, khu vực Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngày và đêm 10/10, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h tại các khu vực nêu trên.

"Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 11/10 mưa lớn trên các khu vực giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1", Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành nhấn mạnh.

Ngoài ra, từ chiều tối 9/10 đến ngày 10/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 15 - 35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Chiều tối và đêm 9/10, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và Khánh Hoà có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10 - 25mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trên biển, đêm 9/10 và ngày 10/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8;biển động. Ngày gió giảm dần, sóng cao 2 - 4m.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Ngày gió giảm dần, sóng cao 1,5 - 2,5m.

Phía Nam khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 1,5 - 2,5m.

Ngoài ra, đêm 9/10 và ngày 10/10, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây của các khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 10/10 và ngày 11/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2 - 3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.