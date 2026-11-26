Nhiều khu dân cư ngập sâu, giao thông chia cắt

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, chiều và đêm 25/11, khu vực đồng bằng, ven biển của tỉnh xuất hiện mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 250mm trong 24 giờ. Riêng trạm Quảng Ngãi ghi nhận lượng mưa hơn 400mm.

Từ đêm 25 đến sáng 26/11, khu vực phía Đông Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng.

Mưa lớn vào đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm đô thị Quảng Ngãi ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Một số tuyến đường, như: Hùng Vương, Nguyễn Tự Tân, Nguyễn Công Thiệu, Phan Bội Châu, Phan Đình Phùng nối dài... bị ngập nặng nhất, nhiều khu dân cư ở vùng trũng thấp nước tràn vào nhà dân.

Đến sáng 26/11, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại khu vực phía Đông tỉnh, lượng mưa dự báo trong 12 giờ tới phổ biến 80 - 150mm, tập trung ở khu vực trung và hạ lưu sông Trà Khúc. Nhiều xã, phường vùng trũng thấp, hạ du các sông lớn đã xuất hiện tình trạng ngập úng.

Nhiều khu dân cư ven sông bị ngập sâu.

Tại khu vực ven sông Phước Giang, Bàu Nhá, nước tiếp tục dâng cao, gây ngập sâu, chia cắt một số khu dân cư. Đáng chú ý, 112 hộ dân tại xóm Nghĩa Bình, thôn An Long (xã Nghĩa Giang) đang bị cô lập do nước sông Bàu Nhá dâng, tràn vào khu dân cư và các tuyến đường.

Lãnh đạo UBND xã Nghĩa Giang cho biết, địa phương đã giăng dây cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị nhu yếu phẩm, phương tiện để sẵn sàng hỗ trợ người dân nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Tại xã Nghĩa Hành, nhiều hộ dân ở thôn Phú Bình Đông cũng bị ngập sâu. Đặc biệt, khoảng 1km bờ sông Bàu Giang qua khu vực này bị sạt lở, đe dọa an toàn nhà ở và các công trình công cộng.

Ở phường Đức Phổ, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn bờ, gây ngập một số đoạn đường tại tổ dân phố Phổ Minh, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện lưu thông.

Lực lượng chức năng giăng dây, cấm đường nhiều tuyến đường ngập để đảm bảo an toàn.

Tại đặc khu Lý Sơn, lượng mưa từ đêm 25 đến sáng 26/11 lên đến 398mm, khiến nước dâng, tràn vào một số khu dân cư và gây ngập nhiều tuyến đường. Riêng khu vực Xóm Cầu, nước chảy xiết; nhiều đồng ruộng ngập sâu, che khuất giếng, hố sâu và các công trình thoát nước, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tại xã Tư Nghĩa, mực nước các sông dâng cao gây ngập một số khu vực. Cầu Bốn Cấn, thuộc thôn An Hà 1, nối xã Tư Nghĩa với phường Nghĩa Lộ, đã bị ngập. Lực lượng chức năng tổ chức giăng dây cảnh báo, ngăn người dân và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ứng phó với thiên tai.

Theo dự báo, mực nước các sông khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục lên và có khả năng vượt báo động 1 trong trưa, chiều 26/11. Sau thời gian mưa giảm vào đêm 26 đến ngày 27/11, từ đêm 27 đến ngày 29/11, khu vực phía Đông và vùng núi của tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa trong hai ngày 28 và 29/11 phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 500mm. Các sông Trà Khúc, Trà Câu, Vệ, Trà Bồng có khả năng xuất hiện lũ lớn, đỉnh lũ đạt báo động 2 - 3. Riêng hạ lưu sông Vệ và Trà Bồng có khả năng vượt báo động 3; thượng nguồn sông Sê San có thể đạt báo động 1 đến trên báo động 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực trung du, miền núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp đồng bằng, ven sông.

Sạt lở đe dọa khu dân cư, di tích lịch sử

Trưa 26/11, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Thiện Tín cho biết, mưa lũ đã cuốn trôi một đoạn bờ Trường Lũy thuộc Di tích quốc gia Trường Lũy Quảng Ngãi, với chiều dài khoảng 500m.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển kiểm tra khu vực sạt lở ở xã Thiện Tín sáng 26/11.

Trước đó, trong đợt mưa lũ từ ngày 19 - 21/11, bờ sông Vệ tại thôn Trường Khánh xảy ra sạt lở, tạo vách đứng cao 4 - 6m, ăn sâu vào đất liền từ 5 - 10m, làm ảnh hưởng một phần di tích.

Từ tối 25 đến trưa 26/11, mưa lớn tiếp tục trút xuống địa bàn, nước từ thượng nguồn sông Vệ đổ về khiến các điểm sạt lở cũ tiếp tục bị khoét sâu thêm 1 - 2m. Tổng chiều dài đoạn Trường Lũy bị cuốn trôi hiện khoảng 500m.

Đáng lo ngại, vị trí sạt lở chỉ cách nhà dân khoảng 6 - 8m, cách nhà văn hóa thôn Trường Khánh khoảng 8m và cách Tỉnh lộ 624B chưa đầy 15m.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến mưa lũ, kịp thời hỗ trợ, ứng cứu người dân.

Ông Vương nhận định, nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, tình trạng sạt lở có thể mở rộng, gây thiệt hại đất sản xuất, tài sản và đe dọa tính mạng người dân. Khu vực này có khoảng 100 hộ dân chịu ảnh hưởng, trong đó 15 hộ đang bị đe dọa trực tiếp về nhà cửa và an toàn tính mạng.

Trong khi đó, tại xã Đông Sơn, tuyến đường từ thôn Định Tân đi thôn Phú Quý và thôn Châu Thuận Nông đã được lưu thông trở lại sau khi địa phương khắc phục điểm sạt lở.

Trước đó, khoảng 0h ngày 26/11, mưa lớn khiến khoảng 50m3 đất đá sạt xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường thu dọn đất đá, xử lý điểm sạt lở và khẩn trương thông tuyến.

Điểm sạt lở gây chia cắt giao thông trên địa bàn xã Đông Sơn nhanh chóng được địa phương khắc phục.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, các địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để chủ động cảnh báo, bố trí lực lượng ứng cứu và đảm bảo an toàn cho người dân.

Sáng 26/11, nhiều trường học ở các phường trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, như: Nghĩa Lộ, Cẩm Thành... đã thông báo cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Nguyên nhân là nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu, nhiều tuyến đường bị ngập phương tiện không thể di chuyển.