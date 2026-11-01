Mưa lớn đe dọa gây lũ quét tại miền Tây Nam nước Mỹ

Tuyến đường bị đóng cửa do ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo lượng mưa có thể lên tới 10 cm, khiến các dòng suối nhỏ và khu vực trũng thấp đối mặt nguy cơ ngập lụt đột ngột.

Cảnh báo lũ được ban hành tại gần như toàn bộ bang Arizona và một số khu vực ở phía Nam bang Utah, phía Tây Nam bang Colorado, phía Tây bang New Mexico và phía Nam bang Nevada. Trong đó, khu vực Four Corners, nơi tiếp giáp giữa bốn bang Arizona, Colorado, New Mexico và Utah đặc biệt đáng lo ngại do đã hứng chịu nhiều đợt mưa lớn trong thời gian gần đây.

Các nhà khí tượng cảnh báo lượng mưa không cần quá lớn cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng tại những nơi đất đã ngấm no nước. Bà Allison Santorelli, chuyên gia khí tượng thuộc Trung tâm Dự báo thời tiết Mỹ, cho biết đợt mưa cuối tuần có thể gây cả lũ quét và lũ trên các sông, suối nhỏ.

Tình trạng ngập úng đã gây ra nhiều sự cố tại bang Arizona và Nevada. Tối 30/10, lực lượng cứu hỏa thành phố Phoenix giải cứu người mắc kẹt trong 4 phương tiện trên các tuyến phố ngập nước. Tại thành phố Scottsdale gần đó, lực lượng cứu hộ cũng phải giải cứu người trong hai ô tô bị nước lũ cuốn vào khu vực ngập sâu từ 0,9 - 1,2 m. Ở thành phố Henderson thuộc bang Nevada, lực lượng chức năng thực hiện 3 vụ cứu hộ dưới dòng nước chảy xiết; một người được giải cứu sau đó tử vong tại bệnh viện do ngừng tim.

Đại úy Dave Folio thuộc lực lượng cứu hỏa Scottsdale cảnh báo chỉ cần mực nước dâng khoảng 5 cm cũng có thể khiến xe bị cuốn khỏi mặt đường. Trong khi đó, tại thành phố Bullhead City, bang Arizona, mưa lớn hôm 30/10 đã cuốn nước, đá và đất đá tràn ra nhiều tuyến phố, buộc chính quyền phải đóng cửa các công viên.

Không chỉ Mỹ, nhiều khu vực khác cũng đang đối mặt với nguy cơ thời tiết cực đoan. Tại Hy Lạp, cơ quan khí tượng ban hành cảnh báo đỏ về mưa lớn ở một số khu vực, trong đó có miền Trung Macedonia và quần đảo Dodecanese; lượng mưa tại một số nơi có thể vượt 60-80 mm trong 12 giờ. Tại đảo Madeira của Bồ Đào Nha, nhà chức trách phát cảnh báo màu cam về mưa lớn ở bờ biển phía Nam và khu vực miền núi trong ngày 1/11. Saudi Arabia cũng ban hành cảnh báo đỏ về mưa lớn tại một số địa phương thuộc khu vực Biên giới phía Bắc.