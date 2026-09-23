Mưa lớn cuốn trôi ô tô, lực lượng chức năng xuyên đêm tìm người nghi mất tích

Chiều tối 22/9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại phường Bình Long, TP. Đồng Nai ngập sâu. Khoảng 17h, người dân phát hiện một ô tô màu trắng bị dòng nước cuốn trôi tại đường Sư Vạn Hạnh, khu phố Xa Cam và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Long báo cáo cấp trên, đồng thời phối hợp Phòng PC07, Ban Chỉ huy Quân sự phường, lực lượng dân phòng và các đơn vị liên quan triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn.

Nhiều lực lượng được huy động tìm kiếm khu vực nghi có người mất tích do mưa lũ (Ảnh: CACC). ↵

Các lực lượng huy động nhân lực, phương tiện chuyên dụng rà soát dọc các tuyến thoát nước, khu vực ngập sâu và những vị trí có dòng nước chảy mạnh. Công tác tìm kiếm được duy trì liên tục trong đêm.

Tuy nhiên, mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, nước chảy xiết, tầm nhìn hạn chế và địa hình khó khăn khiến việc tìm kiếm, cứu hộ gặp nhiều trở ngại.

Đến sáng 23/9, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát tại các khu vực liên quan để tìm kiếm.

Công an phường Bình Long khuyến cáo người dân không di chuyển qua khu vực ngập sâu, cầu tràn hoặc nơi có dòng nước chảy xiết khi mưa lớn. Người dân cần chủ động theo dõi cảnh báo thời tiết và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Hiện, thông tin về người nghi mất tích cũng như diễn biến công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được lực lượng chức năng xác minh và cập nhật.