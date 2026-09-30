Mưa lớn cùng triều cường gây ngập nhiều khu vực tại Đồng Nai

Sáng 30/9, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến nhiều khu vực tại phường Long Thành và các xã Long Phước, Bình An, An Phước, Phước An (TP Đồng Nai) xảy ra ngập cục bộ. Có nơi nước dâng khoảng 1,5m, tràn vào nhà dân, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt.

Công an hỗ trợ di dời tài sản người dân ra khỏi vùng ngập.

Tại phường Long Thành, trận mưa lớn kéo dài hơn 3 giờ trong đêm khiến nhiều khu vực ở Lộc An, ven suối Bưng Môn và An Lâm ngập sâu.

Đáng chú ý, trên tuyến ĐT769, đoạn qua khu phố Lộc An, nước dâng cao, tràn vào nhà dân hai bên đường. Có vị trí nước ngập khoảng 1m khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Chị Thư An, ngụ khu phố Lộc An, phường Long Thành cho biết mưa lớn bắt đầu từ khoảng nửa đêm. Đến khoảng 5h, nước dâng nhanh, tràn vào nhà dân và chảy ngang qua mặt đường.

Sáng sớm, nhiều người dân, công nhân và học sinh khi di chuyển qua tuyến ĐT769 phải bì bõm lội nước. Một số phương tiện gặp khó khăn khi qua các đoạn ngập sâu.

Nước dâng cao ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Trước tình hình trên, lãnh đạo phường Long Thành cùng Ban Chỉ huy Quân sự phường trực tiếp có mặt tại các điểm ngập, hỗ trợ người dân di dời tài sản, điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân di chuyển theo các hướng khác.

Đến khoảng 9h, tình hình tại các khu vực ngập trên địa bàn phường Long Thành cơ bản ổn định. Nước đang rút tại một số vị trí, thiệt hại tiếp tục được địa phương thống kê.

Tại xã Long Phước, mưa lớn kéo dài từ khoảng 3h30 - 5h30 cũng gây ngập cục bộ tại một số khu vực, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Video: Nhiều nơi ở Đồng Nai bị ngập nặng

Trên tuyến đường từ khu vực cây xăng đến Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp, nhiều đoạn bị nước dâng cao. Có 3 hộ dân bị nước tràn vào nhà, mực nước ngập khoảng 60cm.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Phước đã huy động 18 cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực đến các khu vực bị ngập để hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, kê cao đồ đạc, khơi thông dòng chảy và xử lý những điểm có nguy cơ ách tắc.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Phước, đến sáng 30/9, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người. Nước tại một số khu vực đang rút, các điểm ách tắc cơ bản được xử lý.

Cùng với mưa triều cường cũng dâng cao ảnh hưởng đến người dân ven sông.

Tại xã Bình An, tuyến đường dân sinh từ ấp Sa Cá ra ĐT769 cũng xảy ra ngập cục bộ. Mưa lớn khiến nước từ khu vực lô cao su đổ về, băng qua đường tại khu vực cống thoát nước, gây khó khăn cho người dân khi lưu thông.

Trong khi đó, tại ấp Phước Nguyên, xã An Phước, có nơi nước ngập sâu khoảng 1,5m, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

Ban Chỉ huy Quân sự xã An Phước đã triển khai lực lượng đến khu vực ngập sâu để hỗ trợ người dân, đồng thời sẵn sàng di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Lực lượng tiếp tục túc trực tại ấp Phước Nguyên để xử lý các tình huống phát sinh.

Tại xã Phước An, mưa lớn từ đêm 29 đến sáng 30/9 gây ngập nặng tại ấp An Thạnh, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân.

Ông Huỳnh Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Phước An, cho biết địa phương đã huy động lực lượng đến khu vực ngập để hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, tài sản. Theo ông Đức, bước đầu địa phương nhận định mưa lớn kéo dài khiến lượng nước từ các khu vực lân cận đổ về ấp An Thạnh lớn.

Mưa lớn nên nước ngập nhiều nơi ở Đồng Nai.

Không chỉ các khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lớn, tại phường Tam Hiệp, triều cường dâng cao cũng khiến nước tràn vào nhiều nhà dân ở khu vực trũng ven sông Cái - một nhánh của sông Đồng Nai.

Một số đoạn đường tại khu vực này bị ngập cục bộ, khiến phương tiện lưu thông khó khăn. Đây cũng là khu vực đã xảy ra ngập trong nhiều ngày qua do triều cường dâng cao.

Để hạn chế thiệt hại, người dân chủ động kê cao đồ đạc, tài sản và theo dõi diễn biến mực nước.

Lực lượng chức năng các địa phương đang tiếp tục theo dõi tình hình, hỗ trợ người dân tại những khu vực ngập sâu và xử lý các điểm có nguy cơ ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân và kiểm tra các khu vực nước đang dâng.

Ngoài ra nước sông Buông qua phường Phước Tân, TP Đồng Nai cũng đang dâng lên nên lực lượng chức năng cũng đã đi kiểm tra một số khu vực nhằm kịp thời hỗ trợ người dân.