Mưa lớn cục bộ từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng, cảnh báo lũ quét, sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 19 giờ ngày 26/9 đến 3 giờ ngày 27/9, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa trên 70mm.

Đáng chú ý, tại trạm Hồ Thạch Khê (Gia Lai), lượng mưa đo được lên tới 90,8mm; trạm Ea Sin (Đắk Lắk) ghi nhận 79,2mm.

Dự báo trong chiều và tối 27/9, khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, tuy nhiên cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ảnh minh họa

Trong những cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, gây hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, mưa lớn cục bộ có khả năng làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Những vùng trũng, thấp cũng có thể xảy ra tình trạng ngập úng khi mưa lớn kéo dài hoặc tập trung trong thời gian ngắn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Người dân tại các khu vực có mưa dông cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển hoặc hoạt động ngoài trời khi xuất hiện dông mạnh, đồng thời có phương án đảm bảo an toàn cho người, tài sản và sản xuất.