Mưa lớn cục bộ gây thiệt hại tại Lào Cai

Chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống.

Ngập úng cục bộ tại xã Bắc Hà vào sáng ngày 7/11. Ảnh: TTXVN phát

Lãnh đạo UBND xã Bắc Hà thông tin, sáng ngày 7/11 trên địa bàn xã Bắc Hà có mưa lớn cục bộ gây ảnh hưởng nhà ở của người dân. Tính đến thời điểm 8h sáng cùng ngày, xã có 9 thôn bị thiệt hại tại khu vực trung tâm và khu Na Hối, Thải Giàng Phố với tổng số hộ bị thiệt hại là 42 hộ; trong đó, 38 hộ bị ngập nhà, 1 hộ sập tường nhà, 1 hộ sạt đất vào tường nhà khối lượng 50 m3. Giao thông bị chia cắt ngập đoạn cầu đường 20/9 ngầm tràn và khu vực chợ trâu, cầu Tà chải. Ngoài ra một số diện tích hoa màu bị ngập úng, thiệt hại.

Trước tình hình trên, UBND xã Bắc Hà đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng và các Trưởng thôn khẩn trương kiểm tra, nắm bắt tình hình, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, chia cắt giao thông; đồng thời thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại ban đầu về nhà ở, sản xuất nông nghiệp, công trình hạ tầng và đời sống nhân dân.

UBND xã yêu cầu các lực lượng duy trì trực, chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, kịp thời hỗ trợ di dời các hộ dân tại khu vực nguy hiểm; huy động lực lượng khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc.

Sạt lở taluy, ảnh hưởng nhà ở trên địa bàn xã Bản Liền. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, từ ngày 6/11, tại xã Bản Liền, mưa lớn đã gây sạt lở taluy, ảnh hưởng nhà ở và các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 200 triệu đồng. Ông Lương Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Bản Liền cho biết, mưa lớn gây sạt lở taluy, ảnh hưởng đến 4 nhà dân. Một số hộ bị đổ tường bao, hỏng công trình phụ, nhà bếp và chuồng trại chăn nuôi.

Sạt lở taluy, ảnh hưởng các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Bản Liền. Ảnh: TTXVN phát

Trên địa bàn xã cũng xuất hiện 7 điểm sạt lở đường giao thông, với tổng khối lượng đất đá khoảng 290 m³, tập trung trên tuyến từ khu vực Đội 3 đi khu dân cư Nậm Tồn và tuyến từ Đội 4 đi thôn Bản Liền. Ngay sau mưa lớn, chính quyền xã Bản Liền huy động lực lượng dân quân, công an và máy móc hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, khắc phục hậu quả thiên tai; khẩn trương dọn đất, đá tại các điểm sạt lở trên các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại của người dân. Xã cũng kiểm tra những khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng canh gác tại các vị trí nguy hiểm.

Sáng 7/11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại 60 xã, phường trong 6 giờ tới. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 1. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lào Cai đã gần bão hoà (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hoà.

Các lực lượng hỗ trợ người dân Bản Liền khắc phục sạt lở taluy, ảnh hưởng nhà ở trên địa bàn xã Bản Liền. Ảnh: TTXVN phát

Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực của tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm. Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn đồi dốc, taluy các tuyến đường giao thông và sụt lún đất. Các địa phương khuyến cáo nhân dân tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, nâng cao cảnh giác trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, tuyệt đối không chủ quan khi đi qua các khu vực có nguy cơ mất an toàn.