Mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất tại Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

(Ảnh minh họa: KHÁNH TOÀN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 19 giờ tối 13/9 đến 19 giờ tối 14/9), khu vực các tỉnh/thành phố từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Hồ Khe Dài 196,4mm (Thanh Hóa); Nông Trường15 222mm (Nghệ An); Cầu Treo 195,4mm (Hà Tĩnh); Hóa Thanh 195,4mm (Quảng Trị);...

Trong 6 giờ qua (từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 14/9), khu vực tỉnh/ thành phố Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như: Tà Si Láng 78,8mm (Lào Cai); Tiến Sơn 104,2mm (Phú Thọ); Cửa Ông 56,3mm (Quảng Ninh);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Lào Cai có mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm; Hà Tĩnh, Quảng Trị từ 20-30mm, có nơi trên 50mm. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường:

Phú Thọ: An Bình, An Nghĩa, Cao Phong, Dũng Tiến, Lạc Thủy, Vân Sơn, Bao La, Cao Dương, Đại Đồng, Hợp Kim, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Liên Sơn, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Mường Động, Mường Thàng, Mường Vang, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, phường Hòa Bình, phường Kỳ Sơn, phường Tân Hòa, phường Thống Nhất, Pà Cò, Quyết Thắng, Tân Lạc, Tân Pheo, Thượng Cốc, Toàn Thắng, Yên Phú, Yên Thủy, Yên Trị, Cao Sơn, Đà Bắc, Hương Cần, Khả Cửu, Mường Hoa, Quy Đức, Tân Mai, Thịnh Minh, Thung Nai, Tiền Phong, Văn Miếu, Yên Sơn;

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Lào Cai: Phình Hồ, Tà Xi Láng; Minh Lương, phường Cầu Thia, Púng Luông, Trạm Tấu, Bản Hồ, Chấn Thịnh, Hạnh Phúc, phường Nghĩa Lộ, phường Sa Pa, phường Trung Tâm, Sơn Lương, Tả Van, Tú Lệ, Văn Chấn, Việt Hồng;

Quảng Ninh: Ba Chẽ, Đặc khu Vân Đồn, Kỳ Thượng, phường Bình Khê, phường Cẩm Phả, phường Cửa Ông, phường Hà Tu, phường Hoàng Quế, phường Hoành Bồ, phường Mông Dương, phường Quang Hanh, phường Uông Bí, phường Vàng Danh, phường Yên Tử, Quảng La, Thống Nhất;

Thanh Hóa: Thanh Kỳ, Vạn Xuân, Xuân Bình, Yên Thọ, Cẩm Vân, Công Chính, Hóa Quỳ, Mậu Lâm, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Như Thanh, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Trường Lâm, Vân Du, Xuân Du, Xuân Thái, Yên Nhân, Yên Phú, Bá Thước, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Cổ Lũng, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hồi Xuân, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Minh Sơn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Nguyệt Ấn, Như Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Quý Lộc, Quý Lương, Sao Vàng, Tam Lư, Thạch Lập, Thiết Ống, Thọ Bình, Thọ Long, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Thọ Xuân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Triệu Sơn, Văn Nho, Xuân Chinh, Xuân Hòa, Xuân Lập, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Thắng;

Nghệ An: Mường Chọng, Thông Thụ, Tiền Phong; Bích Hào, Châu Hồng, Con Cuông, Đông Hiếu, Giai Xuân, Hoa Quân, Hùng Chân, Kim Bảng, Mậu Thạch, Minh Hợp, Môn Sơn, Nghĩa Đàn, Nghĩa Hưng, phường Tây Hiếu, phường Thái Hòa, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Hợp, Tân Kỳ, Thành Bình Thọ, Tiên Đồng, Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Bình Chuẩn, Cam Phục, Cát Ngạn, Châu Bình, Châu Khê, Châu Lộc, Châu Tiến, Đại Đồng, Hạnh Lâm, Hưng Nguyên Nam, Mường Ham, Mường Quàng, Na Ngoi, Nga My, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tam Quang, Tam Thái, Tân An, Tân Phú, Thiên Nhẫn, Thuần Trung, Tri Lễ, Vạn An, Vĩnh Tường, Xuân Lâm, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân;

Hà Tĩnh: Sơn Kim 1, Hà Linh, Hương Phố, Kỳ Thượng, Phúc Trạch, Sơn Giang, Sơn Kim 2, Sơn Tiến, Cẩm Duệ, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Quang, Đức Thọ, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Sơn, Hương Xuân, Kim Hoa, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Mai Hoa, Mai Phụ, Nghi Xuân, phường Bắc Hồng Lĩnh, phường Hải Ninh, phường Hoành Sơn, phường Nam Hồng Lĩnh, phường Sông Trí, phường Vũng Áng, Sơn Hồng, Sơn Tây, Thạch Khê, Thạch Xuân, Thượng Đức, Trường Lưu, Tứ Mỹ, Vũ Quang;

Quảng Trị: Dân Hóa, Tân Thành, Tuyên Lâm; Đồng Lê, Kim Điền, Tuyên Sơn, Ba Lòng, Bắc Trạch, Bến Quan, Bố Trạch, Cam Lộ, Cồn Tiên, Đakrông, Hiếu Giang, Hòa Trạch, Hướng Hiệp, Kim Ngân, Kim Phú, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Phong Nha, Phú Trạch, Quảng Trạch, Tân Gianh, Thượng Trạch, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú, Vĩnh Thủy.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước từ đêm 14/9 đến ngày 16/9:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Khu vực trung du Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, Hà Tĩnh, phía nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa-Nghệ An có mưa to đến rất to; các khu vực khác có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.