Mưa lớn có khả năng kéo dài trong những ngày tới

Tính đến 7 giờ ngày 7/10, mực nước trên sông Hương và sông Bồ vẫn dưới báo động I.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, tính đến 7 giờ ngày 7/10, lượng mưa phổ biến từ 150 - 250mm tại các trạm Vrain trong khoảng thời gian từ 19 giờ ngày 5/10 đến 7 giờ ngày 7/10. Trong đó, Đỉnh Bạch Mã ghi nhận 501mm, Giang Hải 455mm, Cảng Chân Mây 381mm và Đồn Biên phòng Cảng Chân Mây 365mm.

Từ sáng 7/10 đến sáng 9/10, thành phố tiếp tục có mưa to, mưa rất to, với tổng lượng mưa trong 24 - 48 giờ phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 500mm. Từ ngày 9 đến 10/10, mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to tiếp tục xuất hiện, lượng mưa phổ biến 50 - 80mm, có nơi trên 120mm.

Mưa lớn được cảnh báo còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá tại khu vực đồi núi và ven các sông, suối nhỏ. Các khu vực được cảnh báo gồm các phường, xã: A Lưới 1 - 5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô...

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng có nguy cơ gây ngập, ngập lụt tại vùng thấp trũng ở hạ du các sông và ngập úng đô thị tại khu vực trung tâm thành phố, nhất là những nơi có hệ thống thoát nước kém.

Đến 7 giờ ngày 7/10, mực nước trên sông Hương và sông Bồ vẫn dưới báo động I. Các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn đang bảo đảm an toàn. Mực nước hồ Tả Trạch đạt 30,96m, hồ Bình Điền 72,55m và hồ Hương Điền 52,86m, đều thấp hơn mực nước dâng bình thường.

Trước diễn biến mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó.

Để bảo đảm nguồn hàng phục vụ người dân khi có thiên tai, Sở Công Thương đã vận động các doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai.

Các mặt hàng dự trữ gồm 10.000kg gạo, 10.000 thùng mì ăn liền, 5.000 lốc sữa tươi tiệt trùng và 100.000 chai nước uống đóng chai 500ml, sẵn sàng cung ứng khi cần thiết.