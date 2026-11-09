Mưa lớn chia cắt nhiều tỉnh lộ: Rà soát các vị trí xung yếu, chủ động phương án phân luồng

Tổ chức phân luồng từ xa, tăng cường cảnh báo

Theo báo cáo nhanh về tình hình giao thông, thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lớn gây ra đối với hạ tầng đường bộ ngày 9/11, Cục Đường bộ Việt Nam thông tin, hiện cơ bản các tuyến đường do Trung ương quản lý giao thông thông suốt, không có vị trí bị ách tắc do ngập lụt, sạt lở gây ra.

Mưa lớn làm xói lở mố cầu, sụt lún đường đầu cầu Bái Sim, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: M.T).

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thanh Hóa, mưa lớn từ đêm 8/11 đã gây hư hỏng công trình đường bộ và ngập, tắc giao thông tại một số vị trí trên đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, tại Km24+987 trên đường Nghi Sơn - Bãi Trành (đường nối cảng Nghi Sơn với đường Hồ Chí Minh), thuộc xã Thanh Kỳ, mưa lớn gây xói lở mố cầu, sụt lún đường đầu cầu Bái Sim. Phương tiện không thể lưu thông qua cầu. Hiện đơn vị quản lý, bảo dưỡng đã thực hiện rào chắn, cảnh báo và tổ chức phân luồng từ xa tại Km19+200 và Km30+600.

Ngoài ra, lực lượng chức năng ghi nhận 4 vị trí ngập gây tắc đường trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Trong đó, có 3 vị trí trên ĐT.519B (2 vị trí tại xã Tân Thành, 1 vị trí tại xã Thăng Lộc) và 1 vị trí trên ĐT.520B (xã Hóa Quỳ). Đơn vị quản lý đường bộ đã lập rào chắn, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người tham gia giao thông để bảo đảm an toàn.

Cũng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có 2 tràn giao thông bị hư hỏng tại xã Yên Thọ; 20 tràn bị ngập tại các xã Xuân Chinh (6 tràn), Hóa Quỳ (13 tràn) và Vạn Xuân (1 tràn). Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo, bố trí lực lượng kiểm soát, không cho người dân đi qua khi không bảo đảm an toàn.

Hiện nay Cục Đường bộ Việt Nam đang tổ chức trực 24/24 và luôn theo dõi sát sao tình hình mưa, lũ, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong trường hợp cần thiết.

Tăng cường bảo đảm an toàn, giao thông thông suốt

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Cục Đường bộ Việt Nam cũng vừa có văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Ban Quản lý dự án, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk và các doanh nghiệp quản lý, khai thác đường bộ, yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện các chỉ đạo của cấp trên và tăng cường kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu, chủ động phương án phân luồng, bảo đảm giao thông.

Các đơn vị được yêu cầu chủ động, phối hợp để thực hiện phương án phân luồng giao thông kịp thời khi thiên tai gây tắc đường hoặc hạn chế giao thông (hư hỏng cầu, cống; lũ, lụt gây ngập đường; sạt lở đất, đá vùi lấp mặt đường; sạt lở ta luy âm nền đường và các trường hợp khác) nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người, phương tiện tham gia giao thông, ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, công tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Thực hiện chỉ huy tại chỗ, kịp thời điều động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị, vật tư và các nguồn lực khác để khắc phục nhanh chóng, kịp thời các vị trí thiên tai gây tắc đường hoặc ảnh hưởng đến việc bảo đảm giao thông.

Trường hợp cần thiết thành lập Ban chỉ huy tiền phương để chỉ đạo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp, hỗ trợ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Đường bộ Việt Nam với các Sở Xây dựng, các lực lượng khác trong công tác tổ chức giao thông, phân luồng giao thông (trong trường hợp cần thiết), bảo đảm giao thông trên hệ thống đường bộ luôn an toàn, thông suốt, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến người, phương tiện giao thông, kiên quyết không để xảy ra trường hợp tắc đường nhưng không có phương án phân luồng giao thông.

Rà soát, khắc phục ngay các tồn tại đối với công tác phòng, chống, ứng phó với thiên tai; kiểm tra công tác trực bảo đảm giao thông trên các tuyến đường, dự án thuộc phạm vi quản lý.

Đối với dự án xây dựng, bảo trì trên đường bộ đang khai thác, các chủ đầu tư, cơ quan được giao quản lý dự án có trách nhiệm tổ chức kiểm tra công tác bố trí báo hiệu đường bộ, rào chắn công trường tại các vị trí thi công, nhất là các vị trí đang thi công nền, mặt đường, thi công cầu, cống, rãnh thoát nước, thi công tường chắn, gia cố ta luy đường.

Cần yêu cầu nhà thầu thi công tổ chức trực để kịp thời khắc phục các hạn chế ảnh hưởng đến an toàn giao thông tại các dự án thi công trên đường đang khai thác.

Các Khu quản lý đường bộ có trách nhiệm kiểm tra hệ thống kho và vật tư, thiết bị dự phòng sẵn sàng xuất, cấp để phục vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, hỗ trợ các địa phương khi có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Cạnh đó, tổ chức thường trực công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định và báo cáo tình hình, hậu quả thiên tai, kết quả công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục trước 14h hàng ngày.