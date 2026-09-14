Ngày 14/9, ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái (Nghệ An) cho biết mưa lớn trong 2 ngày qua khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, làm mực nước khe Chà Lạp dâng cao.

Nước lũ đã gây ngập các tuyến đường công vụ tại khu vực đang thi công 3 cầu cứng trên tuyến đường vào các bản Xốp Nặm, Phồng, Văng Môn, Huồi Sơn và Phá Lỏm. Giao thông từ 5 bản này ra bên ngoài bị chia cắt, ảnh hưởng đến 535 hộ dân với gần 2.700 nhân khẩu.

Mưa lớn chia cắt 535 hộ dân ở Nghệ An. (Ảnh: D. Khánh)

Đây là tuyến giao thông quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa và hoạt động sản xuất của người dân trong khu vực.

Theo lãnh đạo xã Tam Thái, chỉ cần mưa lớn, nước khe Chà Lạp dâng cao là các tuyến đường công vụ bị ngập, người dân không thể qua lại. Địa phương mong muốn 3 cây cầu cứng sớm hoàn thành nhằm giải quyết tình trạng chia cắt, bảo đảm việc đi lại lâu dài cho người dân.

Đường công vụ chỉ là giải pháp tạm thời

Hiện khu vực này đang triển khai xây dựng 3 cầu cứng nhằm thay thế các vị trí qua khe, suối thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Trong thời gian công trình chưa hoàn thành, đơn vị thi công bố trí các tuyến đường công vụ để phục vụ việc đi lại. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Khi nước khe Chà Lạp dâng cao, các tuyến đường nhanh chóng bị ngập, khiến giao thông bị gián đoạn.

Quá trình thi công 3 cây cầu cũng gặp khó khăn do nguồn vật liệu. Theo ông Khánh, đất phục vụ đắp mố cầu phải vận chuyển từ mỏ ở khu vực huyện Anh Sơn cũ, cách xa công trình, khiến thời gian vận chuyển kéo dài và phát sinh thêm chi phí.

Bên cạnh đó, mưa lớn kéo dài, lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công và việc duy trì giao thông trên các tuyến đường công vụ.

Cảnh báo người dân không qua đường khi nước dâng

Trước tình trạng trên, Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương bố trí lực lượng trực gác tại các vị trí ngập sâu, đặt biển cảnh báo, không để người dân qua lại khi điều kiện không bảo đảm an toàn.

Đơn vị cũng thường xuyên chỉ đạo nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời điểm nước rút để xử lý các vị trí bị ảnh hưởng, sớm khôi phục giao thông.

Lãnh đạo xã Tam Thái cho rằng cần có phương án phù hợp về nguồn vật liệu phục vụ công trình, vừa bảo đảm tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật, vừa tháo gỡ khó khăn cho đơn vị thi công, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng 3 cây cầu.

Trước mắt, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng cảnh báo tại các điểm nguy hiểm và khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đi qua các tuyến đường công vụ khi nước khe Chà Lạp dâng cao, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.