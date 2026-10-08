Mưa liên tục, ngập kéo dài khiến đời sống người dân Thành phố Hồ Chí Minh đảo lộn

Từ chiều tối 7/10 đến sáng 8/10 nước vẫn còn ngập sâu trong hầm để xe tại một căn nhà thuộc Khu dân cư CityLand (Gò Vấp). (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Ngập sâu và diện rộng

Trận mưa bắt đầu khoảng 17 giờ ngày 7/10, đúng giờ tan tầm, kéo dài hơn 2 giờ và bao phủ tại nhiều khu vực. Ghi nhận tại phía bắc thành phố, các tuyến đường Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Khối, Nguyễn Oanh ngập sâu, có nơi qua nửa bánh xe gây ùn tắc giao thông.

Đến sáng 8/10, nước mưa vẫn chưa rút khiến khu vực làng hoa Gò Vấp như một bờ sông, nước tràn vào nhà dân chung quanh.

Ngập nặng nhất khu vực này trong vòng 10 ngày qua là tuyến đường Phan Huy Ích (đoạn qua phường Tân Bình) và Phan Văn Trị (quận Gò Vấp cũ) khi nước mưa tràn vào hầm để xe các chung cư nằm trên hai trục đường này là chung cư Phúc Yên 1, 2 và khu dân cư CityLand.

Ngập sâu trên tuyến đường Nguyễn Văn Khối. (Ảnh: VÕ LÊ)

Trong đó, sau trận mưa lớn chiều 7/10, nước tràn vào tầng hầm khiến nhiều căn nhà tại khu biệt thự CityLand ngập sâu, có nơi ngập hơn 1m. Đến sáng 8/10, người dân vẫn tất bật bơm nước, tranh thủ kê cao đồ đạc và đưa tài sản ra bên ngoài.

Ngồi thẫn thờ bên bậc thềm, nhìn dòng nước đục ngầu bao quanh nhà, bà Thu An ngụ hẻm 171 Nguyễn Văn Khối lắc đầu thở dài: “Nước tràn vào nhà từ chiều qua, dọn dẹp cả đêm đến giờ vẫn chưa xong. Chiều nay mà mưa lớn thêm trận nữa thì không biết kê đồ đi đâu, cầm chắc lại trắng đêm nên chỉ mong trời đừng mưa”.

Ở phía đông thành phố, ghi nhận các tuyến đường như D4, D5, khu vực ngã tư Hàng Xanh, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh cũ) cơn mưa xuất hiện ngay giờ cao điểm là giao thông tê liệt. Ông Trần Lực, ngụ trên tuyến đường D4, gần Trường đại học Ngoại thương than phiền: “Cuối tháng 9 đến nay khu nhà tôi ở ngập kinh niên vì đón ba trận mưa lớn, người dân lội bì bõm, nhất là sinh viên tan trường chôn chân tìm hướng lưu thông”.

Mưa và ngập kéo dài khiến nhiều hộ dân sinh sống tại hẻm 39 và 41 đường Công Nghệ Mới, xã Tân Vĩnh Lộc phải chật vật vì nước mưa lưu trong hẻm gần 1 tuần vẫn chưa rút. (Ảnh: VÕ LÊ)

Mưa và ngập kéo dài cũng khiến hàng trăm hộ dân sinh sống tại hẻm 39 và 41 đường Công Nghệ Mới, xã Tân Vĩnh Lộc phải chật vật vì nước mưa lưu trong hẻm gần 1 tuần vẫn chưa rút. Nước mưa và nước thải tràn vào nhà đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân nói chung và việc học tập của trẻ em nói riêng.

Do ngăn dòng từ các dự án cải tạo chỉnh trang?

Đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Qua đánh giá tình hình ngập sau các trận mưa lớn tại nhiều khu vực trên địa thành phố cho thấy bị ảnh hưởng từ một số công trình như Dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ (do Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư); Dự án xử lý cấp bách nạo vét, khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nước, giảm ô nhiễm môi trường ven kênh rạch trên địa bàn quận Gò Vấp (do Ban Quản lý dự án khu vực phường Hạnh Thông) làm chủ đầu tư.

Người dân chật vật lưu thông trên tuyến đường D5 trong cơn mưa chiều tối 7/10. (Ảnh: VÕ LÊ)

Trong đó, trong quá trình thi công thực hiện các dự án, đơn vị có dẫn dòng, tuy nhiên không bảo đảm khi xuất hiện mưa to; chưa tổ chức lực lượng ứng trực và bố trí phương tiện để ứng phó khi xuất hiện ngập nặng. Theo Trung tâm, sau khi hoàn thành các dự án trên, tình hình ngập tại khu vực sẽ được giải quyết triệt để.

Trung tâm cũng thông tin, một số dự án cải tạo và chỉnh trang kênh rạch như Dự án Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên, Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm trong quá trình thi công làm cản trở dòng chảy ảnh hưởng đến thoát nước gây ngập nước các tuyến đường giao thông và khu vực dân cư như khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng, đường D5 và các hẻm thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, phường Gia Định, phường Bình Thạnh. Đường Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu, phường Gò Vấp.

Do đó, Trung tâm yêu cầu các chủ đầu tư trong quá trình thi công, cần thực hiện các biện pháp dẫn dòng phù hợp, thanh thải vật cản bảo đảm dòng chảy và khả năng tiêu thoát nước qua khu vực thi công, không để việc thi công công trình làm cản trở, thu hẹp dòng chảy.

Trước tình hình mưa, ngập kéo dài hầu hết nhà dân đều trang bị máy bơm để "tự cứu" khi nước dâng. (Ảnh: VÕ LÊ)

Theo thống kê của Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố xuất hiện 159 điểm ngập thường xuyên. Trong đó, những khu vực ngập nặng nhất nằm ở Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân, Thủ Đức và đô thị ven biển Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.

Tại hội thảo về thoát nước và chống ngập tổ chức giữa tháng 9/2026, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Lê Ngọc Linh cho biết, sau sáp nhập, địa hình và chế độ thủy văn của thành phố rất khác nhau giữa khu vực thượng nguồn, vùng đô thị thấp và khu vực cửa biển. Tình trạng ngập chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố như mưa cực đoan, triều cường, nước biển dâng và sụt lún nền đất.

Từ nay đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi hơn 142.300 tỷ đồng đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, thủy lợi, thoát nước, chỉnh trang đô thị nhằm giải quyết 50 vị trí ngập nặng, gồm 34 vị trí tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ, 9 vị trí tại khu vực Bình Dương cũ và 7 vị trí tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.