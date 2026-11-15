Mùa lạnh sắm đồ sưởi ấm: Chọn và dùng sao để ấm nhà mà không rước họa cháy, giật?

Vì sao đồ sưởi cần chọn và dùng cẩn thận?

Thiết bị sưởi ấm đều là đồ điện có công suất lớn, hoạt động liên tục nhiều giờ, lại thường đặt gần người, gần chăn màn, gần nơi ẩm ướt như nhà tắm. Chỉ cần một bộ phận kém chất lượng, một sợi dây hở, một bình nóng lạnh rò điện là có thể dẫn tới hậu quả đáng tiếc.

Cơ quan chức năng thời gian qua liên tục nhắc tới rủi ro từ các thiết bị điện, pin kém chất lượng, trong đó nhiều sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ chập cháy, nóng bất thường. Chọn đúng và dùng đúng vì thế là việc đáng để cả nhà cùng để tâm, nhất là khi trong nhà có con nhỏ và người lớn tuổi.

Mẹo chọn mua: Nhìn tem nhãn, chọn công suất, đừng ham rẻ

Khi mua máy sưởi, quạt sưởi hay chăn điện, chị em nên ưu tiên sản phẩm của thương hiệu uy tín, có đầy đủ tem nhãn, thông tin nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Hàng chính hãng thường có dấu hợp quy và giấy tờ bảo hành rõ ràng, giúp bạn yên tâm hơn và có nơi để cậy nhờ khi xảy ra sự cố.

Hãy chọn công suất phù hợp với diện tích phòng. Phòng nhỏ không cần máy quá mạnh, vừa tốn điện vừa dễ gây ngột ngạt. Nên ưu tiên các thiết bị có tính năng an toàn như tự ngắt khi quá nhiệt, tự ngắt khi bị đổ, có bộ hẹn giờ. Với bình nóng lạnh, hãy chọn loại có thiết bị chống giật (thường gọi là ELCB hoặc chống rò điện) và lắp đặt bởi thợ có tay nghề, có tiếp đất đúng kỹ thuật.

Điều quan trọng là đừng ham rẻ mua hàng trôi nổi, không nhãn mác, không bảo hành, hay những sản phẩm giá rẻ bất thường bán tràn lan trên mạng. Khoản tiết kiệm nhỏ ban đầu có thể đổi lấy rủi ro lớn về sau. Nếu mua online, hãy kiểm tra kỹ thông tin người bán, đọc đánh giá và ưu tiên nơi cho kiểm tra hàng, có chính sách đổi trả.

Dùng đúng cách: Những điều nên và không nên

Sắm được đồ tốt rồi, cách dùng mới quyết định sự an toàn. Với máy sưởi, quạt sưởi, hãy đặt ở nơi bằng phẳng, cách xa rèm cửa, chăn màn, quần áo và các vật dễ cháy ít nhất một khoảng an toàn. Tuyệt đối không hong, sấy quần áo trực tiếp trên máy sưởi. Không nên bật máy sưởi suốt đêm trong phòng đóng kín mít, vừa dễ gây khô, ngột ngạt, thiếu dưỡng khí, vừa tăng rủi ro nếu máy gặp sự cố khi cả nhà đang ngủ say.

Với chăn điện, nên làm ấm giường trước khi ngủ rồi tắt hoặc để chế độ thấp, không gấp gập chăn khi đang cắm điện, không dùng chăn điện đã cũ, sờn, hở dây. Với bình nóng lạnh, thói quen an toàn nhất là bật trước để làm nóng nước, rồi ngắt điện trước khi tắm, không vừa tắm vừa để bình cắm điện. Nên bảo dưỡng, kiểm tra bình định kỳ, nhất là những bình đã dùng nhiều năm.

Một nguyên tắc chung cho mọi thiết bị điện là để ý các dấu hiệu bất thường. Nếu thấy thiết bị nóng quá mức, có mùi khét, phát ra tiếng lạ, dây cắm bị nóng hay ổ điện có vết cháy xém, hãy ngắt điện và ngừng sử dụng ngay, mang đi kiểm tra hoặc thay mới. Đừng cố dùng tiếp vì tiếc của.

Ấm nhà cũng cần đi đôi với tiết kiệm

Thiết bị sưởi khá ngốn điện, nên dùng khéo còn giúp chị em giảm hóa đơn mùa đông. Hãy tận dụng việc giữ ấm phòng bằng cách đóng kín khe gió lùa, dùng rèm dày, trải thảm, mặc đủ ấm, để chỉ cần bật máy ở mức vừa phải. Dùng chế độ hẹn giờ để máy tự tắt khi phòng đã ấm hoặc khi cả nhà đã ngủ, vừa an toàn vừa đỡ tốn. Chỉ sưởi ấm phòng đang sử dụng, không bật cho cả những phòng trống.

Giữ ấm cho gia đình trong những ngày giá rét là điều ai cũng mong, nhưng sự ấm áp ấy chỉ trọn vẹn khi đi cùng sự an toàn. Chọn đúng thiết bị, dùng đúng cách và luôn để mắt tới những dấu hiệu bất thường, chị em sẽ có một mùa đông vừa ấm cúng, vừa yên tâm cho cả nhà.

Checklist ấm áp và an toàn mùa lạnh:

Chọn hàng có thương hiệu, tem nhãn, bảo hành, hướng dẫn tiếng Việt.

Ưu tiên thiết bị tự ngắt khi quá nhiệt, khi bị đổ; bình nóng lạnh có chống giật.

Chọn công suất vừa với diện tích phòng, không ham rẻ mua hàng trôi nổi.

Đặt máy sưởi xa rèm, chăn, quần áo; không sấy đồ trực tiếp trên máy.

Không bật máy sưởi cả đêm trong phòng đóng kín mít.

Bình nóng lạnh: ngắt điện trước khi tắm, bảo dưỡng định kỳ.

Chăn điện cũ, sờn, hở dây thì thay mới, không cố dùng.

Thấy nóng bất thường, mùi khét, tiếng lạ thì ngắt điện ngay.