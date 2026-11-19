Những lưu ý khi chọn mua áo khoác dáng dài

Ưu tiên áo khoác dáng dài có thiết kế đơn giản

Nếu đang tìm một chiếc áo khoác để mặc qua nhiều mùa thu đông, những thiết kế tối giản là lựa chọn đáng cân nhắc. Thay vì chạy theo các mẫu có quá nhiều chi tiết trang trí, bạn nên ưu tiên áo có phom dáng gọn gàng, đường cắt may chỉn chu và ít chi tiết cầu kỳ.

Một chiếc áo khoác dáng dài vừa vặn, có độ rủ đẹp sẽ dễ kết hợp với nhiều kiểu trang phục. Đặc biệt, thiết kế không quá ôm sát cũng tạo điều kiện để mặc thêm áo len hoặc sơ mi bên trong mà không gây cảm giác bí bách.

Trench coat cũng là một gợi ý đáng đầu tư. Với kiểu dáng kinh điển, mẫu áo này có thể kết hợp cùng trang phục công sở lẫn những set đồ dạo phố trẻ trung. Khi chọn mua, bạn nên chú ý độ dài áo, phần vai và tay áo để tránh tình trạng áo quá rộng hoặc quá dài khiến tổng thể trở nên nặng nề.

Ưu tiên áo khoác dáng dài có thiết kế đơn giản

Chọn màu trung tính để dễ phối và ít lỗi mốt

Màu sắc là yếu tố cần cân nhắc nếu muốn sử dụng áo khoác trong thời gian dài. Những gam màu như đen, ghi và nâu thường dễ phối với các món đồ cơ bản, đồng thời phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Áo khoác màu đen là lựa chọn an toàn cho người thích sự thanh lịch, cá tính. Mẫu áo này có thể kết hợp với áo len sáng màu và quần jeans xanh để tạo vẻ ngoài trẻ trung, hoặc đi cùng trang phục đen, ghi để có tổng thể tối giản.

Trong khi đó, áo khoác màu ghi mang đến cảm giác hiện đại, nhẹ nhàng; màu nâu lại tạo nét ấm áp, phù hợp với không khí thu đông. Nếu tủ đồ chủ yếu gồm các gam màu trung tính, bạn có thể chọn một trong những sắc áo này để dễ dàng kết hợp mà không cần mua thêm quá nhiều trang phục.

4 công thức phối áo khoác dáng dài dễ áp dụng

Áo khoác đen, áo len mỏng và quần jeans

Đây là công thức đơn giản nhưng hiệu quả cho những ngày không biết mặc gì. Áo len mỏng tạo cảm giác gọn gàng, quần jeans mang đến nét trẻ trung, trong khi áo khoác dáng dài giúp tổng thể thêm chỉn chu.

Bạn có thể chọn áo len màu trắng, be hoặc ghi để tạo sự tương phản với áo khoác đen. Một đôi boots hoặc giày bệt sẽ giúp hoàn thiện vẻ ngoài phù hợp cho cả đi làm lẫn dạo phố.

Phối áo khoác đen, áo len mỏng và quần jeans

Trench coat phối áo len và sơ mi

Nếu yêu thích phong cách thanh lịch, hãy thử mặc áo len mỏng bên ngoài sơ mi rồi khoác trench coat. Phần cổ sơ mi lộ nhẹ tạo điểm nhấn cho trang phục, giúp cách phối nhiều lớp trông có chủ ý và tinh tế hơn.

Công thức này đặc biệt phù hợp với môi trường công sở. Bạn có thể kết hợp cùng quần âu hoặc quần jeans tối màu và một đôi giày mũi nhọn để tăng vẻ chỉn chu.

Phối trang phục cùng tông màu

Một cách dễ dàng để tạo diện mạo sang trọng là kết hợp áo khoác với những món đồ có màu sắc gần nhau. Chẳng hạn, áo len màu be đi cùng quần nâu và áo khoác ghi hoặc nâu sẽ tạo nên tổng thể hài hòa, nhẹ nhàng.

Không cần sử dụng quá nhiều màu sắc hay phụ kiện nổi bật, sự đồng điệu về sắc độ cũng đủ giúp bộ trang phục trông tinh tế hơn.

Phối áo khoác với trang phục cùng tông màu

Áo khoác dáng dài kết hợp đầm ngắn

Nếu muốn thay đổi phong cách, bạn có thể mặc áo khoác dáng dài bên ngoài một chiếc đầm ngắn. Sự tương phản giữa hai độ dài tạo điểm nhấn thú vị, đồng thời giúp đôi chân trở thành tâm điểm của trang phục.

Để tăng vẻ thời thượng, hãy kết hợp cùng boots cao cổ. Nếu yêu thích phong cách nữ tính, giày cao gót mũi nhọn cũng là lựa chọn phù hợp.