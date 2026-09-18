Mùa lạnh mặc gì? 5 công thức phối áo bomber vừa cá tính vừa nữ tính

Từng gắn liền với phong cách thể thao, bomber ngày nay đã được biến tấu đa dạng hơn, có thể kết hợp cùng những món đồ nữ tính hoặc các thiết kế mang tinh thần đường phố.

Thay vì chỉ mặc bomber với quần jeans như công thức phối đồ quen thuộc, bạn có thể thử những cách phối dưới đây để làm mới diện mạo trong mùa lạnh.

Bomber da và quần legging

Áo bomber da màu đen hoặc nâu luôn tạo cảm giác cá tính, mạnh mẽ và có phần ma mị. Khi chọn thiết kế có phom oversized, chi tiết vai đệm hoặc phần thắt eo, chiếc áo càng tạo được điểm nhấn cho tổng thể.

Để cân bằng độ phồng của bomber, quần legging ôm sát là lựa chọn đáng thử. Công thức “trên rộng - dưới ôm” tạo sự tương phản về phom dáng, đồng thời giúp đôi chân trông dài và thanh thoát hơn.

Đây cũng là bản phối phù hợp cho những ngày muốn ưu tiên sự thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài thời thượng.

Phối áo bomber da và quần legging

Bomber khoác ngoài hoodie

Bomber và hoodie là sự kết hợp kinh điển của phong cách athleisure. Một chiếc bomber oversized màu olive hoặc xám khoác ngoài áo hoodie có mũ giúp tổng thể trở nên trẻ trung và phóng khoáng.

Phần mũ hoodie được kéo nhẹ ra ngoài cổ áo bomber không chỉ tạo hiệu ứng layering mà còn giúp bộ trang phục có thêm chiều sâu. Bạn có thể kết hợp cùng quần dáng rộng để hoàn thiện vẻ ngoài chunky, khỏe khoắn và đậm tinh thần đường phố.

Bomber chần phao và biker shorts

Với những cô nàng yêu thích phong cách khỏe khoắn, bomber chần phao kết hợp biker shorts là công thức đáng thử. Phần áo phồng, dày dặn tạo sự đối lập với chiếc quần ôm sát, từ đó giúp tổng thể cân đối và bắt mắt hơn.

Một chiếc sports bra đơn sắc bên trong sẽ giữ đúng tinh thần athleisure. Để hoàn thiện outfit, có thể thêm boots cổ cao, kính mát đen hoặc một chiếc túi đứng phom, tạo nên diện mạo thành thị cá tính.

Bomber và chân váy midi

Nếu cho rằng áo bomber chỉ phù hợp với phong cách hầm hố, sự kết hợp với chân váy midi có thể khiến bạn thay đổi suy nghĩ.

Nét cứng cáp của bomber, đặc biệt với chất liệu dù hoặc chần bông, khi đặt cạnh chân váy midi có chất liệu mềm mại như thun hoặc voan sẽ tạo nên sự tương phản thú vị. Chính sự đối lập này giúp bộ trang phục vừa cá tính vừa nữ tính.

Một đôi Mary Jane đế xuồng hoặc boots da lộn có thể hoàn thiện vẻ ngoài. Nếu muốn tăng thêm nét lãng mạn, một chiếc khăn tơ quàng nhẹ ở cổ cũng là điểm nhấn phù hợp.

Phối áo bomber và chân váy midi

Bomber bóng chày và quần shorts

Với những tín đồ yêu thích phong cách trẻ trung, áo bomber bóng chày kết hợp quần shorts ngắn là lựa chọn mang đậm hơi thở Y2K.

Phom áo đặc trưng của bomber bóng chày tạo cảm giác năng động, trong khi quần shorts giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng và trẻ trung hơn. Công thức này đặc biệt phù hợp khi bạn muốn tái hiện tinh thần học đường pha chút thể thao.