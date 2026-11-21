Thói quen dùng thiết bị điện vào mùa lạnh khiến tiền điện tăng cao

Khi thời tiết chuyển lạnh, nhu cầu sưởi ấm, làm khô quần áo và sử dụng nước nóng tăng lên. Đây cũng là thời điểm nhiều gia đình phải dùng thêm các thiết bị công suất lớn, khiến lượng điện tiêu thụ thay đổi rõ rệt.

Mức tiêu thụ thực tế không chỉ phụ thuộc vào công suất thiết bị mà còn liên quan đến thời gian vận hành, cách cài đặt và điều kiện sử dụng. Điều chỉnh một vài thói quen có thể giúp gia đình kiểm soát chi phí mà vẫn bảo đảm sự tiện nghi.

Đặt điều hòa 2 chiều ở nhiệt độ quá cao

Khi trời rét, nhiều người có thói quen đặt điều hòa 2 chiều ở mức 28-30 độ C để phòng nhanh ấm. Tuy nhiên, mức nhiệt quá cao so với nhu cầu có thể khiến thiết bị phải hoạt động nhiều hơn, nhất là khi phòng thường xuyên thất thoát nhiệt.

Cửa không kín, khe hở ở cửa sổ hoặc việc liên tục ra vào khiến hơi ấm thoát ra ngoài, không khí lạnh tràn vào. Nếu gặp tình trạng này, tăng nhiệt độ không phải giải pháp tối ưu.

Gia đình nên chọn mức nhiệt dễ chịu, đóng kín cửa khi sưởi và vệ sinh bộ lọc định kỳ. Có thể kết hợp rèm cửa, quần áo ấm để giảm nhu cầu vận hành liên tục. Khi không còn người trong phòng, nên tắt thiết bị nếu không cần duy trì nhiệt độ.

Cho máy sấy chạy quá lâu

Máy sấy quần áo hữu ích trong những ngày mưa rét, độ ẩm cao. Tuy nhiên, sấy lại quần áo đã gần khô, chọn chương trình quá dài hoặc phải chạy nhiều mẻ liên tiếp có thể làm tăng điện năng tiêu thụ.

Cho quá nhiều quần áo vào lồng sấy cũng là sai lầm thường gặp. Khi vượt quá khối lượng khuyến nghị, luồng khí khó lưu thông, quần áo lâu khô và người dùng có thể phải kéo dài chu trình.

Để sử dụng hiệu quả, nên vắt quần áo đủ ráo trước khi sấy, phân loại đồ theo chất liệu và độ dày, đồng thời chọn chương trình phù hợp. Với máy có cảm biến độ ẩm, có thể ưu tiên chế độ tự động khi thích hợp. Lưới lọc xơ vải cũng cần được vệ sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Bật bình nóng lạnh suốt ngày

Để lúc nào cũng có nước nóng, một số gia đình bật bình nóng lạnh từ sáng đến tối. Khi nhiệt độ nước giảm, bình có thể tiếp tục tiêu thụ điện để bù lượng nhiệt thất thoát. Vì vậy, việc duy trì trạng thái bật trong thời gian dài có thể làm tăng điện năng sử dụng.

Mức tiêu thụ còn phụ thuộc vào dung tích bình, khả năng giữ nhiệt, nhiệt độ cài đặt và tần suất sử dụng. Những thiết bị cũ hoặc hoạt động không ổn định cần được kiểm tra để bảo đảm hiệu quả và an toàn.

Người dùng nên bật bình trước thời điểm sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, sau đó ngắt điện khi không cần làm nóng thêm. Không tự ý sửa chữa các bộ phận điện nếu không có chuyên môn. Đặc biệt, cần tuân thủ hướng dẫn về tiếp địa và thiết bị chống rò điện, không đánh đổi an toàn để tiết kiệm chi phí.

Những thói quen khác khiến điện năng tiêu thụ tăng

Ngoài cách sử dụng từng thiết bị, việc bật điều hòa sưởi ấm, máy sấy và bình nóng lạnh cùng lúc vào buổi tối có thể khiến tổng công suất sử dụng trong nhà tăng cao. Gia đình nên sắp xếp thời gian vận hành phù hợp, tránh cắm nhiều thiết bị công suất lớn vào cùng một ổ chia điện hoặc sử dụng dây dẫn kém chất lượng.

Bên cạnh đó, điều hòa bám bụi, máy sấy tích tụ xơ vải hoặc bình nóng lạnh lâu ngày không được kiểm tra đều có thể ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành và độ an toàn. Người dùng nên vệ sinh, bảo dưỡng theo khuyến nghị của nhà sản xuất; chú ý các dấu hiệu bất thường như tiếng ồn lạ, mùi khét, rò nước hoặc thiết bị nóng bất thường.

Muốn giảm tiền điện mùa lạnh, gia đình không nhất thiết phải hạn chế mọi nhu cầu sử dụng. Điều quan trọng là cài đặt nhiệt độ hợp lý, tránh vận hành thiết bị khi không cần thiết, hạn chế thất thoát nhiệt và bảo dưỡng đúng lịch.

Người dùng cũng nên theo dõi chỉ số điện định kỳ. Nếu hóa đơn tăng mạnh dù thói quen sinh hoạt không thay đổi, hãy rà soát thời gian sử dụng các thiết bị công suất lớn và kiểm tra tình trạng hoạt động của chúng. Sử dụng đúng cách vừa giúp kiểm soát chi phí, vừa góp phần bảo đảm an toàn điện trong gia đình.