Múa lân dưới nước đón Trung thu tại Bảo tàng Hải dương học

Sáng 22-9, tại Khu trưng bày Tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa, Bảo tàng Hải dương học (phường Nha Trang), nhiều du khách được thưởng thức màn múa lân dưới nước nhân dịp Tết Trung thu.

Bảo tàng Hải dương học tổ chức múa lân dưới nước phục vụ khách tham quan.

Đây là lần thứ 2 Bảo tàng Hải dương học tổ chức múa lân dưới nước phục vụ khách tham quan. Các thành viên đội lân thực hiện động tác biểu diễn ngay trong bể kính dài khoảng 15m, sâu khoảng 2,5m và rộng 1,5m. Qua lớp kính, người xem có thể quan sát màn múa lân dưới nước giữa không gian trưng bày sinh vật biển.

Du khách thích thú với màn trình diễn độc đáo.

Để thực hiện tiết mục, người biểu diễn sử dụng trang phục lân cùng các thiết bị lặn và bình dưỡng khí. Việc điều khiển đầu lân dưới nước đòi hỏi người biểu diễn phải làm quen với môi trường nước, đồng thời phối hợp các động tác trong thời gian biểu diễn.

Ngoài múa lân còn có ông Địa chụp hình cùng du khách.

Em nhỏ giao lưu với chị Hằng.

Màn múa lân dưới nước được Bảo tàng Hải dương học tổ chức từ ngày 21 đến 27-9, mỗi ngày 2 suất, từ 9 giờ 30 đến 9 giờ 50 và từ 10 giờ 5 đến 10 giờ 25 phút.

TRẦN HẰNG