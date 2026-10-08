Mưa không ngớt, Đà Nẵng ngừng tham quan bán đảo Sơn Trà, sẵn sàng xe thiết giáp lội nước

Trao đổi với Tiền Phong chiều 8/10, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho hay đơn vị đã thông báo tạm dừng hoạt động tham quan bán đảo Sơn Trà.

Sơ tán người dân khỏi vùng ngập.

Theo BQL, dự báo Đà Nẵng sẽ mưa to đến rất to, có nguy cơ sạt lở, lũ quét từ ngày 8 - 9/10. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, đơn vị tạm dừng hoạt động tham quan tại bán đảo Sơn cho đến khi có thông báo mới.

Ghi nhận chiều cùng ngày, tại Đà Nẵng mưa vẫn không ngớt, nhiều thời điểm mưa to. Một số khu vực, tuyến đường trên địa bàn bị ngập.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng bố trí 5 tổ công tác với gần 130 đồng chí tại các địa bàn để phối hợp với các đơn vị liên quan nắm tình hình, tổ chức lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Ngoài ra, Bộ CHQS thành phố thành lập 3 đội cứu hộ, cứu nạn, mỗi đội gần 20 người cùng phương tiện, trang bị. Xe thiết giáp lội nước được lệnh chuẩn bị, sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

Lực lượng chức năng sẵn sàng phương tiện ứng phó với các tình huống thiên tai.

Quân đội, công an dầm mưa vào vùng ngập hỗ trợ dân

Ngày 8/10, lãnh đạo UBND xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) cho biết mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Lực lượng chức năng đội mưa hỗ trợ người dân ở xã Núi Thành sơ tán khỏi khu vực ngập sâu. Ảnh: Quang Cường

Nước dâng nhanh từ khoảng trưa cùng ngày, gây ngập tại nhiều thôn. Chính quyền xã đang rà soát các khu vực ngập sâu, huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, sơ tán người dân.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động rà soát, sơ tán người dân tại các khu vực thấp trũng, ven sông, suối, có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn; bố trí lực lượng chốt chặn, kiên quyết không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Nhiều khu dân cư ngập sâu, các lực lượng chức năng vào tận nhà hỗ trợ di chuyển ra vùng an toàn. Ảnh Quang Cường

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”; kiểm soát giao thông tại các điểm ngập sâu, ngầm, tràn, khu vực sạt lở và sẵn sàng khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên các tuyến chính.

Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an thành phố được yêu cầu chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án cứu hộ, cứu nạn, phối hợp sơ tán dân và bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn xảy ra thiên tai. Các đơn vị quản lý hồ, đập thủy lợi, thủy điện tổ chức trực 24/24 giờ, theo dõi mưa, mực nước, kịp thời xử lý sự cố và thông tin đến khu vực hạ du.

Lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng hỗ trợ sơ tán học sinh tại điểm trường ngập sâu ở xã Núi Thành. Ảnh: Quang Cường

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, trong 3 giờ (từ 13h đến 16h ngày 8/10), nhiều nơi tại TP Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa ghi nhận tại Cầu Hương An 138 mm, Thăng Bình 111 mm, đầu mối hồ Phú Ninh 100 mm, Bình Dương 92 mm.

Hiện mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Tam Kỳ đang dao động dưới báo động 1. Tuy nhiên, trong 3-4 giờ tới, nguy cơ ngập úng được cảnh báo tại các tuyến đường, khu vực thấp trũng ở nhiều xã, phường. Độ sâu ngập phổ biến 0,1-0,3 m, có nơi cao hơn; cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt cấp 1. Các địa bàn có nguy cơ ngập gồm Thăng Bình, Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng An, Bàn Thạch, Quảng Phú, Hương Trà, Tam Xuân, Tam Anh, Núi Thành, Tam Kỳ, Xuân Phú, Duy Nghĩa, Hội An Đông, Hội An Tây, Hội An, Điện Bàn và Nam Phước. Ngập tại các khu vực thấp trũng có thể gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng việc đi lại và hoạt động kinh tế - xã hội.