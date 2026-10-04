Mưa không kéo dài, nhiều tuyến đường ở TPHCM vẫn ngập sâu

Đường 14, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM chìm trong nước dù cơn mưa chỉ kéo dài khoảng một giờ. Ảnh: Kiên Cường

Trẻ em lấy thau làm "thuyền" trên đường 14, phường Bình Hưng Hòa. Ảnh: Kiên Cường

Một gia đình đưa con nhỏ vào thùng xốp di chuyển trên đường 14, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM. Ảnh: Kiên Cường

Tuyến đường 14, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM ngập nặng, chiều 4-10. Ảnh: Kiên Cường

Đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh, TPHCM ngập nước trong cơn mưa chiều nay. Ảnh: Quốc Hùng

Nước tràn vào trong hẻm trên đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM. Ảnh: Kiên Cường

Nước dâng cao tại đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM, khiến người dân di chuyển khó khăn. Ảnh: Kiên Cường