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Mưa không kéo dài, nhiều tuyến đường ở TPHCM vẫn ngập sâu

Cơn mưa chiều 4-10 chỉ kéo dài trong thời gian ngắn nhưng khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập nước, người dân bì bõm di chuyển.

Báo Sài Gòn Giải Phóng
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Đường 14, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM chìm trong nước dù cơn mưa chỉ kéo dài khoảng một giờ. Ảnh: Kiên Cường

Đường 14, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM chìm trong nước dù cơn mưa chỉ kéo dài khoảng một giờ. Ảnh: Kiên Cường

Trẻ em lấy thau làm "thuyền" trên đường 14, phường Bình Hưng Hòa. Ảnh: Kiên Cường

Trẻ em lấy thau làm "thuyền" trên đường 14, phường Bình Hưng Hòa. Ảnh: Kiên Cường

Một gia đình đưa con nhỏ vào thùng xốp di chuyển trên đường 14, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM. Ảnh: Kiên Cường

Một gia đình đưa con nhỏ vào thùng xốp di chuyển trên đường 14, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM. Ảnh: Kiên Cường

Tuyến đường 14, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM ngập nặng, chiều 4-10. Ảnh: Kiên Cường

Tuyến đường 14, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM ngập nặng, chiều 4-10. Ảnh: Kiên Cường

Đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh, TPHCM ngập nước trong cơn mưa chiều nay. Ảnh: Quốc Hùng

Đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh, TPHCM ngập nước trong cơn mưa chiều nay. Ảnh: Quốc Hùng

Nước tràn vào trong hẻm trên đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM. Ảnh: Kiên Cường

Nước tràn vào trong hẻm trên đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM. Ảnh: Kiên Cường

Nước dâng cao tại đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM, khiến người dân di chuyển khó khăn. Ảnh: Kiên Cường

Nước dâng cao tại đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM, khiến người dân di chuyển khó khăn. Ảnh: Kiên Cường

KIÊN CƯỜNG - QUỐC HÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mua-khong-keo-dai-nhieu-tuyen-duong-o-tphcm-van-ngap-sau-post874910.html