Mùa khô 2026-2027, lượng mưa và dòng chảy trên nhiều lưu vực sông được dự báo thiếu hụt do ảnh hưởng của El Nino. (Ảnh: TTXVN)

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 8 đến nửa đầu tháng 11/2026, nhiệt độ trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới ít hơn, lượng mưa thiếu hụt tại nhiều khu vực. Dòng chảy trên các lưu vực sông phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%, một số lưu vực thiếu hụt trên 60%.

Dung tích các hồ chứa thủy điện lớn ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế đạt khoảng 70-99% dung tích thiết kế. Các hồ từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk và Đồng Nai phổ biến đạt 40-80%. Trong khi đó, dung tích các hồ chứa thủy lợi đạt trung bình khoảng 63-86% dung tích thiết kế.

Dự báo từ cuối tháng 11/2026 đến tháng 5/2027, El Nino tiếp tục chi phối thời tiết, có xu hướng suy yếu trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5/2027. Nhiệt độ trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm; lượng mưa có khả năng thiếu hụt từ 20-40%.

Dòng chảy trên các lưu vực sông được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%, một số sông thiếu hụt đến 70%. Dòng chảy đến các hồ chứa ở Bắc Bộ có thể thiếu hụt từ 20-40%; tại Trung Bộ và Nam Bộ thiếu hụt từ 30-50%, cá biệt một số hồ có thể thiếu hụt tới 70%.

Tình trạng ít mưa kết hợp nền nhiệt cao làm gia tăng nguy cơ khô hạn, thiếu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Một số khu vực ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xảy ra thiếu nước cục bộ. Những khu vực cần đặc biệt theo dõi là duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáng chú ý, tại Đồng bằng sông Cửu Long, nguy cơ xâm nhập mặn trong mùa khô 2026-2027 cần được đặc biệt lưu ý, với mức độ có thể tương tự các mùa khô năm 2015-2016 và 2019-2020.

Trước nguy cơ trên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân và các hộ sản xuất sử dụng nước tiết kiệm, chủ động dự trữ nước phù hợp; thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo và hướng dẫn của chính quyền địa phương; điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo khả năng cung cấp nước thực tế.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, cần chủ động bố trí mùa vụ, sử dụng nước tưới hợp lý, ưu tiên cấp nước cho những giai đoạn cây trồng có nhu cầu nước cao; không mở rộng sản xuất vượt quá khả năng bảo đảm nguồn nước của địa phương.

Các địa phương và đơn vị quản lý công trình cần thường xuyên theo dõi diễn biến mưa, dòng chảy và dung tích hồ chứa; cập nhật phương án cấp nước, điều tiết nước phù hợp tình hình thực tế. Trong đó, ưu tiên bảo đảm nước phục vụ sinh hoạt, đồng thời cân đối nhu cầu cho sản xuất nông nghiệp, phát điện và duy trì dòng chảy tối thiểu.

Đối với ngành năng lượng, cần chủ động phương án cung ứng điện, nhất là trong thời gian cao điểm nắng nóng năm 2027, trên cơ sở cập nhật khả năng nguồn nước và tình hình vận hành các hồ chứa thủy điện.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đề nghị các địa phương, đơn vị và người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo để chủ động sử dụng, tích trữ và điều tiết nguồn nước hợp lý, góp phần hạn chế tác động của hạn hán và thiếu nước trong mùa khô 2026-2027.