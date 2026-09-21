Mưa kéo dài, hơn 20 hồ chứa đang phải xả lũ

Số liệu quan trắc cho thấy, từ 19h ngày 17-9 đến 7h sáng 21/9, các khu vực trên cả nước có mưa, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 387mm; Vinh (Nghệ An) 498mm; Lâm Thủy (Quảng Trị) 345mm; Cảng Tư Hiền (Huế) 291mm…

Mưa kéo dài nhiều nhiều ngày khiến mực nước các hồ chứa thủy điện, hồ chứa thủy lợi tại nhiều tỉnh, thành phố lên cao. Hàng chục hồ chứa thủy điện đang phải vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100m3/s trở lên.

Hồ Cửa Đạt (tỉnh Thanh Hoá). Ảnh: Vinaconex.

Cụ thể, tại khu vực Bắc Trung Bộ có 8 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên (so với thiết kế) gồm: Bá Thước 1: 190/831; Bá Thước 2: 473/1012; Bản Ang: 125/256; Chi Khê: 357/845; Đồng Văn: 238/438; Hủa Na: 221/398; Khe Bố: 229/717; Trung Xuân: 117/117.

Khu vực Nam Trung Bộ có 1 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên là: Sông Ba Hạ: 390/530. Khu vực Tây Nguyên có 4 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên gồm: Đăk R’Tih (bậc dưới): 120/192; Đrây Hlink 1: 125/350; Sê San 4: 112/743; Sê San 4A: 434/787.

Về diễn biến các hồ chứa thủy lợi, tại khu vực Bắc Trung Bộ có 2.325 hồ chứa; hiện đều đạt 44-82% dung tích thiết kế. Có 4 hồ đang xả lũ, cụ thể là: Cửa Đạt xả 175 m3/s; Bản Mồng xả 35 m3/s; Vực Mấu xả 35 m3/s; Tả Trạch xả 28m3/s (Phát điện).

Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 1.779 hồ chứa thủy lợi; đạt 46-77% dung tích thiết kế. Hiện có 7 hồ đang xả lũ (với lưu lượng tương ứng) gồm: Nước Trong xả 40 m3/s; Đăk Bla xả 58 m3/s; Ayun Hạ xả 165 m3/s; Hoàng Ân xả 12 m3/s; Ea Soup thượng xả 87 m3/s; Sông Phan xả 6 m3/s; Cẩm Hang xả 8 m3/s.

Bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều 21-9 đến hết đêm 22-9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ ngày 23-9 đến hết ngày 24-9, các khu vực trên tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt ở những khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ tính từ chiều 21-9 đến hết ngày 24-9 phổ biến từ 120-250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm/đợt.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Nam Bộ, các doanh nghiệp quản lý, khai thác hồ chứa thủy điện, thủy lợi vận hành, điều tiết các hồ chứa bảo đảm an toàn chống lũ, đồng thời tính toán khả năng tích nước để sẵn sàng ứng phó với hạn hán, thiếu nước do El Nino.