Mưa kéo dài gây sạt lở đường Trường Sơn Đông, ngập quốc lộ 1 qua Thanh Hóa

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai với kết cấu hạ tầng đường bộ, tính đến 14h ngày 22/9, hoạt động giao thông cơ bản đã bình thường trên các tuyến quốc lộ (bao gồm các tuyến có quy mô kỹ thuật là đường cao tốc) do Cục quản lý.

Mưa kéo dài khiến đoạn đường Trường Sơn Đông, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện tình trạng sạt lở tại một số vị trí, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Giao thông trên các tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, cũng như các tuyến đường đầu tư theo hình thức PPP do Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền đã thông suốt.

Tuy nhiên, tại một số vị trí đã phát sinh các điểm sạt lở. Trong đó, có 4 vị trí bị sạt lở ta luy dương trên đường Trường Sơn Đông, tỉnh Lâm Đồng (Km 642E+250, Km 642E+450, Km 649+800, Km 650+550) với khối lượng khoảng 350m3.

Đồng thời, có 4 vị trí bị ngập trên quốc lộ 1, tỉnh Thanh Hóa (Km 296+070 - Km 296+130, sâu trung bình 5cm; Km 296+520 - Km 296+550 bị ngập sâu trung bình 10cm, Km 296+850- Km 296+920 ngập sâu trung bình 8cm, Km 297+210- Km 297+270, ngập sâu 12cm). Hiện tại các vị trí này đã rút nước.

Đối với tuyến đường (gồm cả quốc lộ được phân cấp) do địa phương quản lý tạm thời chưa có phát sinh các điểm sạt lở hay ngập nước mới.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, các cơ quan, đơn vị vẫn khẩn trương khắc phục tình hình, tăng cường phương án bảo đảm an toàn giao thông.