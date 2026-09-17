Mưa kéo dài, đất đá sạt vào nhà dân ở Thanh Hóa

Đất đá từ taluy dương phía sau nhà sạt xuống, gây áp lực lên tường nhà, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công trình và đe dọa an toàn của người dân

Sáng 17.9, tại bản Din Lợi (bản Lợi cũ), xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa xảy ra sạt lở ta luy dương phía sau nhà một hộ dân.

Đất đá từ taluy phía sau sạt xuống, tràn vào tường phía sau nhà, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công trình và an toàn của người dân nếu mưa tiếp tục kéo dài.

Theo chính quyền địa phương, từ rạng sáng và trong sáng 17.9, trên địa bàn xã Trung Hạ tiếp tục xuất hiện mưa vừa, có lúc mưa to.

Mưa kéo dài trong những ngày qua khiến nguy cơ sạt lở đất, đá tại các khu vực có địa hình dốc gia tăng, đồng thời ảnh hưởng đến nhà ở, lúa và hoa màu của người dân.

Các lực lượng chức năng và Ban quản lý bản hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc sang nhà hàng xóm để bảo đảm an toàn

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình và triển khai các biện pháp xử lý.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã chỉ đạo Công an xã phối hợp Ban quản lý bản tuyên truyền, vận động hộ dân chủ động di chuyển đồ đạc, tài sản sang nhà hàng xóm nhằm bảo đảm an toàn.

Lực lượng tại chỗ cũng được huy động để dọn dẹp đất đá sạt lở vào khu vực nhà ở.

Vị trí xảy ra sạt lở tiếp tục được theo dõi trong điều kiện thời tiết còn mưa. Chính quyền địa phương yêu cầu các lực lượng chức năng và Ban quản lý các bản tăng cường kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập úng để chủ động phương án ứng phó.

Mưa lớn khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân bị ngập úng, cuốn trôi, đổ rạp; một số diện tích bị thiệt hại hoàn toàn

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao được khuyến cáo thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, không chủ quan và chủ động di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn khi có yêu cầu của chính quyền.