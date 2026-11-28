Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, lúc 7 giờ cùng ngày, mực nước tại trạm An Hòa trên sông An Lão đạt 23,42 m, cao hơn báo động 2 là 0,42 m.

Nước lũ trong sông An Lão đang lên, mấp mé cầu tràn Vạn Trung (xã Ân Hảo). Ảnh: Trọng Lợi

Tại sông Kôn, mực nước trạm Bình Nghi đạt 13,36 m, vượt báo động 1 là 2,14 m; trạm Thanh Hòa ghi nhận 5,37 m, thấp hơn báo động 1 là 0,63 m.

Trước diễn biến trên, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông thuộc nhiều xã, phường như: An Vinh, An Lão, An Hòa, An Hảo, Vạn Đức, An Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Bình Định, Nhơn Hạnh, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An và một số địa phương lân cận.

Ngập lụt có thể gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến nhà cửa, công trình hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, hoa màu và cây trồng; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại về người và tài sản. Các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ, đặc biệt là những công trình xung yếu, cần được kiểm tra và có phương án bảo đảm an toàn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân sinh sống ven sông, khu vực trũng thấp thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai và thông tin từ chính quyền địa phương. Chủ động di dời người, tài sản đến nơi an toàn khi có yêu cầu; tuyệt đối hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để phòng tránh tai nạn đáng tiếc.

Tình hình lũ trên 2 sông này được dự báo còn diễn biến phức tạp trong 12-24 giờ tới. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, không chủ quan trước những thay đổi bất thường của mực nước.