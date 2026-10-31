Mưa kèm gió giật, sấm chớp chiều cuối tuần ở TPHCM

Khoảng 14 giờ ngày 31/10, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng ở khu vực phía Tây TPHCM, kèm gió giật mạnh và sấm chớp liên tục. Một số tuyến đường ngập cục bộ, khiến người dân đi lại khó khăn.

Ghi nhận tại đường Hồ Học Lãm, Sinco (phường An Lạc) và Phạm Đức Sơn (phường Phú Định), nước đọng trên mặt đường sau cơn mưa, các phương tiện phải di chuyển chậm qua những đoạn ngập. Tại hầm chui Tân Tạo (phường Tân Tạo), phần đường dành cho người đi bộ cũng bị ngập nhẹ.

Người dân di chuyển vất vả sau cơn mưa lớn

Chiều cùng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết nhiễu động trong đới gió đông trên cao đang ảnh hưởng đến thời tiết Nam bộ và TPHCM. Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, ra đa thời tiết và định vị sét, cơ quan khí tượng ghi nhận nhiều vùng mây đối lưu phát triển, gây mưa kèm dông, sét.

Các khu vực có mưa gồm các phường Sài Gòn, Bến Thành, Chợ Lớn, Minh Phụng, Đông Hưng Thuận, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Hiệp Bình, Thủ Đức, Tam Bình, Long Bình, Đông Hòa, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, An Phú, Bình Hòa, Thuận An, Tây Nam và Tân Thành.

Mưa dông cũng xuất hiện tại các xã Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Bình Khánh, Thái Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Bình Mỹ, Đông Thạnh, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm và Châu Pha.

Khu vực hầm chui Tân Tạo ngập nhẹ

Theo dự báo, trong 3 giờ kể từ thời điểm phát bản tin, các vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại những khu vực trên. Mưa có khả năng mở rộng sang các phường Phú Lợi, Chánh Hiệp, Thới Hòa, Long Nguyên, Bến Cát, Long Phước, Long Trường, Tăng Nhơn Phú, Linh Xuân và các xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, Thạnh An, Cần Giờ.

Lượng mưa phổ biến từ 5–25mm, có nơi trên 30mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5–7, tương đương 8–17m/s. Mưa lớn trong thời gian ngắn có nguy cơ gây ngập úng cục bộ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được xác định ở cấp 1.