Mua ít nhưng chọn đồ chất lượng: Vì sao người tiêu dùng bắt đầu thay đổi thói quen?

Một món đồ giá rẻ chưa chắc giúp tiết kiệm nếu nhanh hỏng, ít được sử dụng hoặc không đáp ứng nhu cầu. Ngược lại, sản phẩm có chất lượng phù hợp, sử dụng được lâu dài có thể mang lại giá trị kinh tế tốt hơn.

Từ quần áo, đồ gia dụng đến nội thất và thiết bị công nghệ, xu hướng mua sắm có chọn lọc khuyến khích người tiêu dùng quan tâm đến giá trị sử dụng thay vì chỉ nhìn vào giá bán hay thương hiệu.

Mua rẻ chưa chắc đã tiết kiệm

Không ít người từng mua một món đồ vì giá hấp dẫn, nhưng sau thời gian ngắn lại phải sửa chữa hoặc thay mới. Khi cộng dồn chi phí mua sắm và thay thế, khoản tiền bỏ ra có thể cao hơn dự kiến.

Chẳng hạn, một chiếc nồi chống dính giá thấp nhưng nhanh xuống cấp có thể phải thay thường xuyên. Trong khi đó, sản phẩm có chất liệu phù hợp, được sử dụng và bảo quản đúng cách có thể phục vụ lâu hơn.

Tuy nhiên, giá cao không đồng nghĩa với chất lượng tốt. Điều quan trọng là xem xét độ bền, công năng, mức độ an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế.

Mua sắm thiếu cân nhắc còn khiến không gian sống tích tụ nhiều đồ ít dùng. Quần áo hiếm khi mặc, dụng cụ nhà bếp ít sử dụng hay đồ trang trí mua theo cảm hứng đều chiếm diện tích và làm tăng công sức dọn dẹp.

Vì vậy, thay vì chỉ tìm sản phẩm có giá thấp nhất, người tiêu dùng nên cân nhắc tổng chi phí trong quá trình sử dụng và giá trị thực tế mà món đồ mang lại.

Đầu tư đúng chỗ để tối ưu chi phí

Với những sản phẩm sử dụng hằng ngày, chất lượng và độ bền có thể ảnh hưởng đáng kể đến chi phí lâu dài.

Khi mua máy giặt, tủ lạnh hoặc điều hòa, người tiêu dùng nên xem xét không chỉ giá bán mà còn mức tiêu thụ điện, chi phí bảo dưỡng, thời hạn bảo hành và khả năng sửa chữa. Với nội thất, kết cấu chắc chắn, chất liệu phù hợp và thiết kế dễ kết hợp cũng là những yếu tố đáng cân nhắc.

Tương tự, quần áo có chất liệu tốt, kiểu dáng cơ bản và dễ phối hợp thường thuận tiện hơn khi sử dụng lâu dài. Những vật dụng phục vụ công việc hoặc sinh hoạt thường xuyên cũng có thể đáng để đầu tư hơn các món đồ chỉ dùng trong một vài dịp.

Dù vậy, không phải sản phẩm nào cũng cần mua ở phân khúc cao cấp. Người tiêu dùng nên xác định ngân sách, tần suất sử dụng và mức độ cần thiết trước khi quyết định. Một sản phẩm bình dân nhưng bền, an toàn và phù hợp nhu cầu vẫn có thể là lựa chọn hợp lý.

Tiêu dùng có chọn lọc để giảm lãng phí

Mua sắm có chủ đích còn góp phần hạn chế việc thay mới đồ dùng không cần thiết. Khi ưu tiên những sản phẩm bền, dễ sửa chữa và có thể sử dụng lâu dài, người tiêu dùng có thể giảm lượng rác thải phát sinh từ hàng hóa bị loại bỏ sớm.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, tiêu dùng bền vững không nhất thiết phải gắn với hàng cao cấp hoặc những sản phẩm được quảng bá là thân thiện với môi trường. Một món đồ có giá vừa phải, được sử dụng thường xuyên và không bị bỏ phí vẫn có thể mang lại giá trị thiết thực.

Bên cạnh lựa chọn sản phẩm, cách sử dụng cũng rất quan trọng. Bảo quản đúng hướng dẫn, sửa chữa khi có thể và trao đổi hoặc thanh lý những món đồ còn tốt là những cách giúp kéo dài vòng đời hàng hóa.

4 cách mua sắm có chủ đích hơn

Để tránh chi tiêu theo cảm hứng, người tiêu dùng có thể bắt đầu từ những thay đổi đơn giản:

Phân biệt nhu cầu và mong muốn: Trước khi mua, hãy cân nhắc món đồ có thực sự cần thiết và có được sử dụng thường xuyên hay không.

Đặt ngân sách cụ thể: Lập danh sách những thứ cần mua, tránh để các chương trình giảm giá chi phối quyết định.

Tìm hiểu trước khi thanh toán: So sánh chất liệu, thông số, độ bền, chi phí vận hành và chính sách bảo hành; tham khảo đánh giá từ nhiều nguồn.

Tận dụng đồ đang có: Kiểm tra khả năng sửa chữa, tái sử dụng hoặc thay thế một bộ phận trước khi mua sản phẩm mới.

Với những món đồ chưa thực sự cấp thiết, người mua có thể chờ thêm một hoặc hai ngày để cân nhắc. Khoảng dừng này giúp hạn chế quyết định bốc đồng, nhất là khi mua sắm trực tuyến hoặc gặp chương trình khuyến mại có thời hạn.

Trong bối cảnh thị trường liên tục xuất hiện sản phẩm mới, mua ít nhưng chọn đồ tốt là cách tiếp cận giúp người tiêu dùng chủ động hơn với tài chính và không gian sống.

Triết lý này không có nghĩa phải cắt giảm mọi nhu cầu hay luôn ưu tiên sản phẩm đắt tiền. Điều cốt lõi là lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế, cân nhắc giá trị sử dụng và tránh mua những món đồ không cần thiết.

Khi mỗi khoản chi đều có mục đích và mỗi món đồ đều được sử dụng hiệu quả, người tiêu dùng có thể giảm lãng phí, dành ngân sách cho những ưu tiên quan trọng hơn và xây dựng thói quen mua sắm hợp lý.