Mùa hồng Thái Nguyên - Từ vườn quả đến bàn ăn

Chương trình là cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng, góp phần mở rộng thị trường cho nông sản Thái Nguyên.

Thông qua hình thức livestream trực tiếp, các sản phẩm hồng da tre, hồng ngâm không hạt hay hồng NT1 Na Rì được giới thiệu sinh động và nhận được sự quan tâm, đặt mua từ nhiều khách hàng.

Những đơn hàng được kết nối trong chương trình cho thấy hiệu quả của việc đưa nông sản địa phương lên không gian số. Người mua có thể trực tiếp tìm hiểu về sản phẩm, nguồn gốc, chất lượng, với mức giá phù hợp, thông qua kênh truyền thông chính thống, uy tín.

Các sản phẩm hồng được giới thiệu trực tiếp trên livestream, giúp khán giả dễ dàng tìm hiểu về đặc điểm, chất lượng và giá trị của từng sản phẩm.

Là chương trình thứ hai trong chuỗi “Phiên chợ nông sản Thái Nguyên”, hoạt động sẽ được Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên tổ chức định kỳ. Qua đó, tiếp tục mở rộng không gian quảng bá, kết nối và đưa ngày càng nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.