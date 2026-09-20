Mùa hồng Thái Nguyên - Từ vườn quả đến bàn ăn
Chương trình livestream “Phiên chợ nông sản Thái Nguyên số 2” với chủ đề “Mùa hồng – Từ vườn quả đến bàn ăn” do Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên tổ chức sáng 20-9 đã đưa những đặc sản của quê hương đến gần hơn với công chúng trên không gian số.
Thông qua hình thức livestream trực tiếp, các sản phẩm hồng da tre, hồng ngâm không hạt hay hồng NT1 Na Rì được giới thiệu sinh động và nhận được sự quan tâm, đặt mua từ nhiều khách hàng.
Những đơn hàng được kết nối trong chương trình cho thấy hiệu quả của việc đưa nông sản địa phương lên không gian số. Người mua có thể trực tiếp tìm hiểu về sản phẩm, nguồn gốc, chất lượng, với mức giá phù hợp, thông qua kênh truyền thông chính thống, uy tín.
Là chương trình thứ hai trong chuỗi “Phiên chợ nông sản Thái Nguyên”, hoạt động sẽ được Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên tổ chức định kỳ. Qua đó, tiếp tục mở rộng không gian quảng bá, kết nối và đưa ngày càng nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/mua-hong-thai-nguyen-tu-vuon-qua-den-ban-an-7f9d9u1v