Mùa hồng Đà Lạt, níu chân người bằng vị ngọt dịu dàng

Mùa hồng nhuộm sắc cam đỏ trên những triền đồi, góp thêm nét duyên cho Đà Lạt những ngày thu

Có những mùa ở Đà Lạt không cần đến những lời mời gọi rộn ràng. Chỉ cần đi qua một con đường ven phố, bắt gặp vài cây hồng trĩu quả sau hàng rào, người ta cũng đủ cảm nhận sự chuyển mình của đất trời.

Những ngày giữa tháng 10, khi tiết trời se lạnh, nắng vàng trải nhẹ trên những triền đồi, mùa hồng dần hiện ra trong sắc cam ấm áp.

Giữa màu xanh của vườn cây, mái nhà và những con dốc quanh co, những chùm hồng chín tạo nên một bức tranh bình dị, khiến người đi đường đôi khi muốn chậm lại để ngắm nhìn.

Những quả hồng chín nổi bật giữa nền lá xanh, báo hiệu mùa thu hoạch đã về trên phố núi Đà Lạt

Hồng không phải là loại trái cây xa lạ, nhưng hồng Đà Lạt có sức hấp dẫn riêng. Đó không chỉ là vị ngọt thanh của một thức quả theo mùa, mà còn là hình ảnh gắn với ký ức, nếp sống và vẻ đẹp của phố núi.

Mỗi độ hồng chín, người dân địa phương lại có thêm một mùa thu hoạch, còn du khách có dịp nhìn Đà Lạt từ một góc gần gũi hơn, bên ngoài những điểm tham quan quen thuộc.

Ở những khu vực ven đô, nơi vườn cây nằm xen giữa nhà ở, đường làng và những triền đồi, hồng chín mang đến một vẻ đẹp rất khác. Trên cành cây khẳng khiu, những quả hồng tròn căng nổi bật giữa nền trời xanh. Có cây vẫn còn lá, có cây đã thưa tán, để từng chùm quả hiện rõ dưới nắng.

Giữa màu xanh của vườn cây và những mái nhà ven đô, sắc hồng chín tạo nên bức tranh bình dị của Đà Lạt mùa giao mùa

Cái đẹp của mùa hồng không nằm ở sự rực rỡ phô trương. Đó là vẻ đẹp mộc mạc, có chút trầm lắng, phù hợp với nhịp sống chậm rãi của cao nguyên những ngày giao mùa.

Tại các khu vực sản xuất nông nghiệp thuộc những phường của Đà Lạt, cây hồng hiện diện trong nhiều khu vườn lâu năm, bên những căn nhà nhỏ và trên các lối đi dẫn vào vườn rau, vườn hoa.

Người dân phường Xuân Trường - Đà Lạt hối hả thu hoạch hồng vào vụ. Với hơn 500 ha trồng nhiều giống hồng khác nhau, nơi đây cung cấp sản lượng hồng đáng kể cho thương lái gần xa

Những vườn hồng không phải lúc nào cũng được trồng thành vùng chuyên canh rộng lớn; đôi khi chỉ là vài hàng cây quanh vườn, nhưng vẫn đủ tạo nên dấu ấn riêng mỗi khi vào vụ.

Điều thú vị là mùa hồng cũng mang đến cho Đà Lạt một sắc màu khác với hình ảnh quen thuộc của thành phố ngàn hoa. Nếu hoa thường gợi sự mong manh, rực rỡ thì những trái hồng lại đem đến cảm giác no đủ, ấm áp.

Nắng thu nhẹ nhàng làm nổi bật sắc cam của những quả hồng, mang đến vẻ ấm áp giữa tiết trời se lạnh cao nguyên

Màu cam đỏ của quả hòa cùng sắc nắng cuối thu, những mái nhà thấp thoáng và làn sương buổi sớm tạo nên nét quyến rũ rất riêng.

Với người trồng, mùa hồng trước hết là mùa thu hoạch sau những tháng ngày chăm sóc. Để có những quả hồng đẹp, cây cần được chăm tỉa, theo dõi sâu bệnh và giữ cho trái phát triển tốt. Khi quả chuyển màu, người làm vườn phải lựa thời điểm thu hái phù hợp để bảo đảm chất lượng.

Còn với người yêu Đà Lạt, những vườn hồng vào vụ lại mở ra một trải nghiệm giản dị: đi giữa vườn cây, ngắm quả chín trên cành, nghe tiếng gió luồn qua tán lá và cảm nhận không khí se lạnh của phố núi.

Khi lá dần rụng, những chùm hồng hiện rõ trên cành, tạo nên nét đẹp riêng hiếm có của mùa hồng Đà Lạt

Không ít người tìm đến những vườn hồng để chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc mùa thu hoạch. Những khung hình đẹp nhất đôi khi không cần sắp đặt cầu kỳ, chỉ là một lối nhỏ dưới tán cây, vài chùm quả đón nắng hay dáng người đứng giữa khu vườn đang vào vụ.

Dẫu vậy, vẻ đẹp của mùa hồng sẽ trọn vẹn hơn khi mỗi người biết giữ gìn không gian vườn. Việc tham quan, chụp ảnh cần tôn trọng chủ vườn, không tự ý hái quả, bẻ cành hay giẫm lên khu vực canh tác. Bởi sau những bức ảnh đẹp là công sức của người nông dân và cả một mùa sản xuất cần được nâng niu.

Nếu sắc hồng chín khiến người ta dừng chân, thì hương vị của loại quả này lại là điều giữ mùa hồng ở lại lâu hơn trong ký ức.

Hồng Đà Lạt có nhiều cách thưởng thức. Những quả hồng giòn được lựa chọn khi đạt độ chín thích hợp, mang vị ngọt thanh, thịt quả chắc và cảm giác giòn nhẹ khi ăn.

Du khách trải nghiệm mùa hồng chín, thưởng thức đặc sản nông nghiệp mang hương vị riêng của phố núi Đà Lạt.

Với những giống hồng cần khử chát, người trồng phải xử lý đúng cách trước khi đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, hồng treo gió cũng trở thành một sản phẩm được nhiều người tìm mua, nhờ cách chế biến giúp quả dần se lại, cô đọng vị ngọt và tạo nên kết cấu mềm dẻo đặc trưng.

Qua từng mùa quả, những vườn hồng không chỉ mang lại nguồn thu mà còn lưu giữ nét quen thuộc trong đời sống nông nghiệp phố núi

Từ những quả hồng tươi trên cây đến thành phẩm được đóng gói cẩn thận, mỗi cách chế biến đều mở ra một cách thưởng thức khác nhau. Nếu hồng giòn hợp với những ngày nắng nhẹ, dùng làm món ăn vặt hoặc tráng miệng, thì hồng treo gió thường được chọn làm quà biếu, mang theo hương vị cao nguyên sau chuyến đi.

Điều đáng quý là phía sau những sản phẩm ấy vẫn là câu chuyện về sự thích nghi của người dân với điều kiện tự nhiên. Khí hậu mát mẻ, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cùng kinh nghiệm canh tác lâu năm đã góp phần tạo nên nét riêng cho nông sản Đà Lạt. Từ một loại cây ăn trái quen thuộc trong vườn nhà, hồng dần trở thành sản vật gắn với hình ảnh mùa thu phố núi.

Sau khi thu hoạch, hồng được lựa chọn, phân loại để phục vụ nhu cầu thưởng thức và chế biến thành những sản phẩm đặc trưng

Trong những năm gần đây, trải nghiệm nông nghiệp cũng là một hướng để các vườn cây đến gần hơn với du khách. Thay vì chỉ mua trái cây tại cửa hàng, người tham quan có thể tìm hiểu cách trồng, thu hoạch và chế biến hồng, nếu vườn có tổ chức đón khách.

Một buổi dạo vườn, nghe người trồng kể chuyện chăm cây hay thưởng thức quả vừa thu hái có thể đem lại những trải nghiệm chân thực hơn về đời sống địa phương.

Từ những quả hồng tươi, phương pháp treo gió giúp tạo nên một sản phẩm đặc sản có hương vị và cách thưởng thức riêng

Đối với các phường của Đà Lạt, mùa hồng còn gợi mở cách kết nối nông nghiệp với du lịch và quảng bá đặc sản. Những khu vườn có cảnh quan đẹp, sản phẩm bảo đảm chất lượng và cách đón tiếp phù hợp có thể trở thành điểm dừng chân hấp dẫn.

Tuy nhiên, việc khai thác cần đi cùng bảo vệ cây trồng, giữ gìn môi trường và bảo đảm hoạt động sản xuất của người dân không bị ảnh hưởng.

Qua thời gian hong tự nhiên, quả hồng dần se lại, lớp vỏ chuyển màu và phần thịt trở nên dẻo, ngọt được đóng gói đẹp mắt trước khi tới tay người tiêu dùng

Bởi giá trị của mùa hồng không chỉ nằm ở lượng trái thu hoạch hay số lượt khách ghé thăm. Đó còn là cơ hội để những sản vật địa phương được biết đến rộng rãi hơn, để công sức của người làm vườn được ghi nhận và để du khách hiểu thêm về một Đà Lạt không chỉ có hoa, hồ nước hay những công trình kiến trúc cổ.

Khi những ngày cuối năm đến gần, mùa hồng cũng dần khép lại. Trên nhiều cành cây, những chùm quả thưa dần sau mỗi đợt thu hoạch. Khu vườn trở lại vẻ yên tĩnh, chờ một chu kỳ mới của đất trời.

Bên cạnh hồng tươi, các sản phẩm chế biến góp phần kéo dài thời gian thưởng thức đặc sản, đưa hương vị mùa hồng đến với nhiều người hơn

Nhưng dư vị mùa hồng vẫn còn trong những món quà mang về, trong vị ngọt thanh của trái chín và trong ký ức về một buổi sáng se lạnh giữa vườn cây. Đó là thứ hấp dẫn không ồn ào, không cần quá nhiều lời giới thiệu.

Nội dung, ảnh: Chính Thành

Trình bày: Hoàng Anh