Mùa hồng chín níu chân du khách tại Đà Lạt

Mùa hồng chín không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho người dân mà còn tạo nên những điểm tham quan, trải nghiệm hấp dẫn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm cho ngành du lịch địa phương.

Mùa hồng Đà Lạt thường bắt đầu từ tháng 10 và sẽ kéo dài đến trước Tết Nguyên đán.

Dọc các tuyến đường đèo Mimosa, Prenn, Hoàng Hoa Thám, khu vực Trại Mát, Xuân Trường, Cầu Đất, Dran… nhiều vườn hồng đang vào mùa chín rộ, sắc vàng xen lẫn sắc cam và đỏ của quả hồng nổi bật dưới nắng thu, tạo nên khung cảnh đặc trưng, hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Khi chín, màu của quả hồng sẽ chuyển dần từ xanh sang vàng, cam và đỏ.

Không rực rỡ như mùa mai anh đào hay vàng óng như sắc hoa dã quỳ, mùa hồng chín mang đến cho Đà Lạt vẻ đẹp bình dị, mộc mạc nhưng đầy sức quyến rũ. Dưới nắng vàng như rải mật, những trái hồng chín đung đưa trong gió, hòa cùng không khí se lạnh và cảnh sắc thanh bình của vùng ngoại ô, khiến nhiều du khách thích thú, tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Hồng là một trong những loại cây ăn quả đặc trưng, được trồng từ lâu tại Đà Lạt. Hiện nay, cây hồng được trồng tập trung nhiều ở các phường Xuân Trường - Đà Lạt, Xuân Hương - Đà Lạt, xã D'ran và một số khu vực lân cận, với diện tích hàng trăm héc-ta, gồm nhiều giống hồng khác nhau.

Những vườn hồng chín tại Đà Lạt luôn là điểm đến hấp dẫn đối với người dân và du khách.

Vào mùa thu hoạch, các nhà vườn trở nên nhộn nhịp. Người dân tất bật thu hái, phân loại, đóng gói quả hồng để cung cấp cho thị trường. Bên cạnh hồng giòn có vị ngọt thanh, thịt chắc, nhiều cơ sở còn chế biến hồng sấy khô, hồng treo gió, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Những năm gần đây, mùa hồng chín còn trở thành một sản phẩm du lịch trải nghiệm hấp dẫn. Một số nhà vườn mở cửa đón khách tham quan, chụp ảnh, tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến hồng. Du khách có thể dạo bước dưới những tán cây trĩu quả, tận hưởng không khí trong lành, trải nghiệm cuộc sống nhà vườn và lựa chọn các sản phẩm hồng Đà Lạt làm quà.

Mùa hồng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng tại Đà Lạt.

Việc kết hợp sản xuất nông nghiệp với hoạt động du lịch không chỉ tạo thêm nguồn thu cho người trồng hồng mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch Đà Lạt. Những khu vườn vốn chỉ phục vụ sản xuất nay trở thành không gian trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, giúp du khách hiểu thêm về đời sống lao động và nét văn hóa đặc trưng của người dân phố núi.

Ngoài ăn tươi, hồng Đà Lạt được chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau như hồng sấy gió, mứt hồng, kem hồng, rượu hồng.

Cùng với những mùa hoa đặc trưng, mùa hồng chín đang dần trở thành một điểm nhấn của du lịch canh nông Đà Lạt, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất cao nguyên hiền hòa, thơ mộng, giàu bản sắc đến với du khách gần xa.