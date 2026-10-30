Mùa hoa dã quỳ: Rộn ràng tiếng cồng chiêng dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya

Tại nhà rông làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch hưởng ứng Festival Cồng chiêng và Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026 đã chính thức khai mạc

Nối dài không gian di sản đại ngàn

Sáng 30.10, tại nhà rông làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch hưởng ứng Festival Cồng chiêng và Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026 đã chính thức khai mạc, mở màn cho các hoạt động.

Hơn 100 nghệ nhân từ các đội cồng chiêng đã tụ hội, mang đến không khí lễ hội sôi động và ấm áp để chào đón đông đảo đại biểu cùng du khách thập phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trịnh Văn Sang, Chủ tịch UBND xã Biển Hồ nhấn mạnh, địa phương sở hữu nhiều danh thắng nổi tiếng như Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya, những đồi chè xanh mút mắt, hàng thông trăm tuổi cùng các làng cổ giàu bản sắc. Đây cũng là vùng đất lưu giữ trọn vẹn nét văn hóa quý báu của đồng bào Jrai qua tiếng cồng chiêng, điệu múa xoang và các lễ hội truyền thống.

“Việc tổ chức chuỗi sự kiện lần này là hoạt động thiết thực hưởng ứng Festival Cồng chiêng, Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026 tại Gia Lai, gắn với các hoạt động của Năm du lịch quốc gia Gia Lai năm 2026.

Đây không chỉ là dịp giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa, cảnh quan và sản phẩm địa phương, mà còn là cơ hội để các bên gặp gỡ, giao lưu, chung tay giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”, ông Sang khẳng định.

Hơn 100 nghệ nhân từ các đội cồng chiêng trình diễn đã mang đến không khí lễ hội sôi động và ấm áp để chào đón đông đảo đại biểu cùng du khách thập phương

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, được UNESCO ghi danh ngày 25.11.2005.

Di sản phân bố ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên (hiện thuộc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và Lâm Đồng) với chủ thể là đồng bào các dân tộc thiểu số Ba Na, Gia Rai, Ê Đê, Xê Đăng, Mơ Nông, Chu Ru, Mạ, Giẻ Triêng… Trong đó, Gia Lai là nơi tập trung đông dân tộc Ba Na, Gia Rai - những chủ nhân chính của di sản.

Cồng chiêng giữ vai trò quan trọng trong đời sống của người Tây Nguyên, gắn với chu kỳ đời người và chu trình cây trồng. “Không gian văn hóa cồng chiêng thể hiện tính cộng đồng cao, đó là sự gắn kết với thiên nhiên, với không gian sinh tồn và được thực hành, trao truyền qua nhiều thế hệ. Đó là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa cái vô hình và cái hữu hình, giữa con người với thần linh”, bà Lịch nhấn mạnh.

Điểm hẹn du lịch sinh thái và văn hóa hấp dẫn

Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya là sự kiện được tổ chức hằng năm từ năm 2017 tại khu vực làng Ia Gri. Sự kiện diễn ra vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 là thời điểm hoa dã quỳ nở rực rỡ nhất trên dải đất đỏ bazan.

Núi lửa Chư Đăng Ya từng được VietKing bình chọn thuộc top 10 điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam và được Tạp chí du lịch Anh bình chọn thuộc top 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới (năm 2018).

Hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ tại núi lửa Chư Đăng Ya

Chuỗi sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 30.10 đến 8.11 tại phường Pleiku và xã Biển Hồ.

Du khách đến đây không chỉ được đắm mình trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, tham quan du lịch sinh thái, thưởng thức không gian văn hóa cà phê, trải nghiệm trò chơi dân gian hay thử sức chinh phục đỉnh núi lửa Chư Đăng Ya, mà còn có thể tham quan các gian hàng đặc sản, nông sản OCOP, hàng thủ công và sản phẩm khởi nghiệp đặc trưng của địa phương.

Có mặt từ sớm tại ngày hội, chị Nguyễn Thị Hồng (phường Pleiku), hào hứng chia sẻ: “Tôi thấy lễ hội mỗi năm lại phát triển và đổi mới hơn. Mọi người ở đây rất có ý thức gìn giữ văn hóa Tây Nguyên. Mỗi lần quay lại tôi đều cảm nhận sự khác biệt rất lớn, rực rỡ và hoành tráng hơn. Hy vọng những năm sau sự kiện sẽ còn quy mô hơn nữa”.